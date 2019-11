By

Domenica 24 novembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa e servizi Le Iene

Un’altra domenica ricca di ospiti in tv quella di domenica 24 novembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio ospiteranno nei loro salotti cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma anche esponenti religiosi, scrittori e personalità attive nel sociale. Senza dimenticare i servizi de Le Iene, che verteranno come sempre su news, attualità, costume, scherzi e interviste doppie. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà nel suo salotto domenicale Margherita Rebuffoni, la madre della defunta Nadia Toffa. La signora è apparsa di recente a Quarto Grado e Domenica Live. A Domenica In ci sarà poi il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Si parlerà di cinema con Marco Bocci, che ha debuttato alla regia col film A Tor Bella Monica non piove mai, tratto dal suo omonimo libro. Spazio poi alla musica con Gigliola Cinquetti. Infine zia Mara presenterà il nuovo show di Rai Uno 20 anni che siamo italiani con in studio i conduttori Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Domenica 24 novembre tornerà a Domenica Live Paola Caruso, che parlerà dei motivi gravi che l’hanno spinta alla rottura con Moreno Merlo, l’ex tentatore di Temptation Island. Ci sarà poi Roberto Bruneti, noto con il soprannome di Er Patata, che racconterà il suo periodo buio dopo gli arresti domiciliari. Barbara d’Urso accoglierà nel suo studio anche Vladimir Luxuria, per avere un confronto dopo la polemica scoppiata a Live-Non è la d’Urso con Vittorio Sgarbi. Infine andrà avanti il torneo di Domenica Alive: questa settimana Carmen Di Pietro sarà Cenerentola.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Da Fabio Fazio ci sarà Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galantino, che presenterà il suo libro Sul Confine. Incontri che vincono le paure. A Che tempo che fa pure Paolo Gentiloni, designato nuovo Commissario europeo per gli affari economici e monetari lo scorso settembre ed ex Presidente del Consiglio, e lo scrittore Roberto Saviano. In più tre esclusive tv: saranno ospiti Carola Rackete, la giovane capitana della Sea-Watch 3, fresca di stampa del libro Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione; Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati; Tiziano Ferro, che ha appena pubblicato il suo nuovo album.

Ospiti e servizi de Le Iene su Italia Uno

Nella nuova puntata de Le Iene Veronica Ruggeri prova a ricostruire le fasi del caso Serena Mollicone, la figlia del maestro delle elementari di Arce, scomparsa e ritrovata morta dopo due giorni nel boschetto della città. A 18 anni di distanza dall’omicidio della ragazza il caso sembrerebbe un susseguirsi di depistaggi e false verità che, insieme a morti drammatiche, avrebbero bloccato il corso della giustizia. Si tornerà poi a parlare della tragedia dell’Hotel Rigopiano con Roberta Rei e Marco Fubini, che hanno raccolto nuove testimonianze. L’intervista doppia sarà a Vittoria Puccini e Francesco Scianna, protagonisti della nuova fiction Mediaset Il Processo.