Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio: “La nostra coppia è nata a tavola”

La Incontrada e D’Alessio condurranno Vent’Anni Che Siamo Italiani

Il prossimo programma di Rai 1, Vent’anni Che Siamo Italiani, inizierà il 29 novembre su Rai 1. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada condurranno il varietà ricco di musica, spettacolo ed emozioni. Una coppia un po’ improbabile, direbbero in molti. In realtà anche loro hanno ammesso di essersi trovati quasi per caso quando sono stati scelti per la conduzione del nuovo show del venerdì sera. La chimica è scattata sin da subito: Vanessa Incontrada, parlando a Sorrisi, ha rivelato di essere in piena sintonia con il collega anche sulle piccole cose, come la passione per il cibo italiano.

Gigi D’Alessio: “Quando io e Vanessa interagiamo vengono fuori degli sketch divertenti”

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederli insieme alla conduzione di uno spettacolo per la rete ammiraglia, ma tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sembra essere nata subito una forte sintonia: “La prima volta che ho incontrato Gigi sono andata a pranzo a casa sua e ho pensato: Anche lui mangia come me: sono rovinata!”, racconta l’attrice. “Anche se non la conoscevo, ho sempre pensato a lei come a una donna normale, e oggi è un’eccezione essere normali. È come me.”, spiega D’Alessio a Sorrisi parlando della sua collega.

Incontrada e D’Alessio scherzano sul futuro dopo la conduzione

Lo show non è ancora iniziato ma Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio scherzano sui loro piani futuri insieme. L’attrice ammette di essere stata rapita dalle doti culinarie del cantante: “Io inciderò un disco con Gigi e mi farò adottare a casa sua, visto che si mangia benissimo”. Mentre lui ha una visione molto più ampia per entrambi: “Apriremo insieme una pizzeria al taglio, poi sarò uno dei nuovi protagonisti di Gomorra e probabilmente farò un concerto su Marte”.