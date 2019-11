Anna Tatangelo non sarà presente allo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Fervono i preparativi per il nuovo show di Rai Uno, quello con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Uno spettacolo di intrattenimento, musica e curiosità, che rivelerà molti aneddoti sull’Italia e sull’inedita coppia di conduttori. Tanti gli ospiti attesi da Gigi e Vanessa: tra questi Mika, Fiorella Mannoia, Francesco Renga. A grande sorpresa non ci sarà Anna Tatangelo, la compagna di D’Alessio. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 novembre, la cantante di Sora e l’artista napoletano hanno scelto di non apparire più insieme in televisione. Non sono chiari i motivi di questa decisione ma è probabile che la coppia non voglia alimentare altri pettegolezzi dopo la rottura e la conseguente riappacificazione di un anno fa.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme

Nonostante le scelte lavorative, continua a gonfie vele il rapporto tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due hanno superato la crisi che li ha allontanati nel 2018 e lo scorso febbraio hanno festeggiato i 14 anni insieme. Ad unirli per sempre il figlio Andrea, che il prossimo marzo compirà dieci anni. Per il momento Anna e Gigi hanno scelto di mettere in stand by il progetto del matrimonio.

Quando va in onda lo show di Gigi D’Alessio e la Incontrada

Lo spettacolo di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada andrà in onda su Rai Uno venerdì 29 novembre. Prenderà il posto di Tale e Quale Show di Carlo Conti, ufficialmente in ferie dal 22 novembre.