Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio: quando va in onda il loro show

Incontrada e D’Alessio: coppia inedita alla conduzione di un nuovo show per Rai 1

Vent’Anni Che Siamo Italiani è il nome dello show che andrà in onda da venerdì 29 novembre alle 21 su Rai 1. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada faranno coppia per la prima volta come conduttori. Perché proprio loro due? Il nome del programma chiarisce come mai sono stati scelti: entrambi sono italiani, a loro modo, da vent’anni. La Incontrada, infatti, è arrivata in Italia circa vent’anni fa mentre D’Alessio è sbarcato sulla scena musicale italiana vent’anni fa con il singolo Non Dirgli Mai. Lo show andrà in onda in prima serata su Rai 1 e, stando alle parole dei due futuri conduttori, sarà intrattenimento a 360 gradi, con racconti sul nostro Paese e chi lo abita.

Vent’Anni Che Siamo Italiani: cosa sapere sul nuovo programma di Rai 1

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono entusiasti di essere alla conduzione di questo nuovo show di Rai 1. Non ci sono ancora tanti dettagli sulla struttura del programma, chi saranno gli ospiti attesi nelle varie serate e quante puntate andranno in onda nel corso della stagione. Nelle varie occasioni in cui i due conduttori ne hanno parlato, hanno lasciato intendere che sarà uno spettacolo meraviglioso fatto di momenti divertenti, emozionanti e intensi, tutti legati da un solo filo conduttore: raccontare l’Italia e le sue bellezze. Non mancheranno sicuramente interviste e interventi di personaggi dello spettacolo e esponenti importanti della società.

Quando inizia il programma della Incontrada e D’Alessio?

La prima volta che si è sentito parlare di questo show è stata durante la presentazione del palinsesto Rai della stagione 2019-2020. Man mano che ci avviciniamo alla prima puntata si conoscono sempre più dettagli a riguardo. Per ora possiamo svelarvi la data di inizio di Vent’Anni Che Siamo Italiani, lo show della Incontrada e D’Alessio: venerdì 29 novembre 2019. Andrà in onda al posto di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.