Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano 14 anni insieme, la dedica

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il loro amore dura da 14 anni

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno superato la crisi e ora la loro relazione va a gonfie vele. Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la cantante festeggia insieme al suo compagno una ricorrenza speciale. A ricordare il momento la stessa Tatangelo che ha voluto festeggiare il compleanno del futuro marito con un post speciale, pubblicato su Instagram. La voce di “Le nostre anime di notte“, infatti, ha organizzato una festa per Gigi D’Alessio per festeggiare il suo 52 esimo compleanno. La coppia però ha anche festeggiato un altro traguardo importante: ben quattordici anni passati e vissuti insieme. Nel post da lei condiviso, si vedono i due abbracciati e molto felici. Il tutto accompagnato da una dedica speciale. “Sono sempre stata del parere che quando si sta insieme, per andare avanti bisogna avere voglia di far sorridere chi ti sta accanto…felice che la mia sorpresa sia riuscita, e felice di averti fatto sorridere e aver visto la stessa gioia di un bambino al suo compleanno… Tanti auguri a te… e anche tanti auguri a noi #24febbraio #14anniinsieme“, queste le parole piene d’amore che Anna ha voluto rivolgere al padre di suo figlio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come hanno superato la crisi

Un periodo davvero difficile quello vissuto da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo tanti anni d’amore e un figlio, i due hanno vissuto una brutta crisi ora però superata. Anzi si mormora che i due si sposeranno presto. A parlare di quella crisi è stata la stessa cantante sulle pagine del settimanale Di Più. Nell’intervista, Anna Tatangelo ha svelato come lei e Gigi sono riusciti a superare le difficoltà. Parola d’ordine per lei: dialogo. “Abbiamo capito che era più quello che ci legava rispetto a quello che ci separava e siamo tornati una coppia”.

Anna Tatangelo a Verissimo: le sue dichiarazioni

Ospite in una delle ultime puntate di Verissimo, Anna Tatangelo si è confidata con la conduttrice Silvia Toffanin. “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”, così aveva spiegato ai microfoni del programma di Canale 5.