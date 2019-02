Anna Tatangelo a Verissimo svela il regalo di Gigi D’Alessio per San Valentino

Anna Tatangelo a Verissimo parla della crisi superata con Gigi D’Alessio

Dopo il Festival di Sanremo 2019, Anna Tatangelo è stata ospite di Verissimo, nella puntata in onda sabato 16 febbraio. Impossibile non parlare della crisi della cantante con Gigi D’Alessio. Crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno ma superata brillantemente, tanto che oggi Anna e Gigi sono più complici e uniti che mai. “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”, ha dichiarato Lady Tata a Silvia Toffanin. “Gesto romantico per San Valentino? Sì, Gigi mi ha lasciato una rosa rossa sul letto”, ha confidato l’interprete di Sora.

Anna Tatangelo ricorda il periodo della crisi a Verissimo

“È stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”, ha detto Anna Tatangelo a Verissimo a proposito della crisi vissuta con Gigi D’Alessio. “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”, ha spiegato.

Anna Tatangelo contenta del Festival di Sanremo 2019

Nonostante il 22esimo posto nella classifica finale, Anna Tatangelo è soddisfatta della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, dove ha presentato la nuova canzone Le nostre anime di notte. “Finalmente in questo Sanremo si è parlato di me come artista e non per altro”, ha puntualizzato.