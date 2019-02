Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019: la classifica completa

By

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2019?

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019 con la canzone Soldi. Il cantante è arrivato all’Ariston dopo aver vinto Sanremo Giovani lo scorso dicembre. Secondo posto per il favorito Ultimo. Il brano I tuoi particolari si è aggiudicato anche il premio Tim. Terzo posto per Il Volo, con Musica che resta. “Non riesco ancora a crederci, grazie a tutti”, ha dichiarato Mahmood al momento della proclamazione. Il 26enne parteciperà, come da prassi, alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Di seguito la classifica completa di Sanremo 2019.

La classifica completa dei cantanti di Sanremo 2019

1. Mahmood – Soldi

2. Ultimo – I tuoi particolari (che ha polemizzato dopo la vittoria mancata)

3. Il Volo – Musica che resta

4. Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me (risultato che ha scatenato polemiche)

5. Simone Cristicchi – Abbi cura di me

6. Daniele Silvestri – Argentovivo

7. Irama – La ragazza con il cuore di latta

8. Arisa – Mi sento bene

9. Achille Lauro – Rolls Royce

10. Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

11. Boombdabash – Per un milione

12. Ghemon – Rose Viola

13. Ex-Otago -Solo una canzone

14. Motta – Dov’è l’Italia

15. Francesco Renga – Aspetto che torni

16. Paola Turci – L’ultimo ostacolo

17. The Zen Circus -L’amore è una dittatura

18. Federica Carta & Shade -Senza farlo apposta

19. Nek – Mi farò trovare pronto

20. Negrita – I ragazzi stanno bene

21. Patty Pravo & Briga – Un po’ come la vita

22. Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

23. Einar – Parole nuove

24. Nino D’Angelo & Livio Cori – Un’altra luce

Sanremo 2019: chi ha vinto il premio della critica e il premio della sala stampa

Daniele Silvestri con la canzone Argentovivo ha vinto tre premi: quello della critica, quello della sala stampa e quello di miglior testo.

Simone Cristicchi con la canzone Abbi cura di te ha ottenuto due premi: quello della migliore interpretazione e quello per la migliore composizione.