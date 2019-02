Ultimo furioso dopo la vittoria mancata a Sanremo: lo sfogo coi giornalisti

Sanremo 2019, Ultimo non ha preso bene il secondo posto al Festival

Ultimo è arrivato al secondo posto a Sanremo 2019. Non possiamo affermare con certezza che sentisse la vittoria in tasca, ma dalla sua reazione pare di capire che non l’ha presa molto bene. La medaglia d’argento è sempre ambitissima in una competizione, è comunque salito sul podio starà pensando qualcuno di voi. Il Volo, per esempio, ha vinto la medaglia di bronzo ma i tre tenori al Dopofestival si sono subito complimentati con Mahmood, in modo abbastanza sincero e soprattutto spontaneo. Ultimo non si è presentato al Dopofestival. C’è stata comunque una breve conferenza stampa dopo la finale di Sanremo 2019 ed è qui che Ultimo si è mostrato leggermente nervoso. Il cantante di I tuoi particolari ha innanzitutto precisato che non aveva la pretesa di vincere, “Come invece avete scritto voi” ha detto rivolgendosi ai giornalisti in sala. E poi l’ha buttata sulla scaramanzia: “Mi sono sempre grattato, ma non è servito”.

Ultimo, la reazione inaspettata a Sanremo 2019: l’affermazione su Mahmood

“Al contrario di tanti giornalisti che in questa settimana hanno avuto la presunzione di giudicare tramite un’esibizione la carriera dei prossimi 20 anni degli artisti, la mia vittoria sarà dopo il Festival”, ha poi proseguito. Non avrà vinto il premio di vincitore di Sanremo 2019, ma è certo che i suoi fan sapranno consolarlo: “La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole bene, che si riconosce in quello che scrivo”. E poi c’è stato un piccolo scivolone su Mahmood, che ha vinto invece. Ultimo si è rivolto a lui in questo modo: “Sono contento di aver partecipato al Festival, sono contento per il ragazzo… per Mahmood”. I giornalisti hanno mormorato parecchio dopo questa affermazione, che sembrava nascondere un po’ di stizza. E invece il cantante ha precisato: “Voi avete questa settimana per sentirvi importanti. Non provo rancore per come è andata”.

Festival di Sanremo, Ultimo: “Ce l’ho con me stesso, sono amareggiato”

Le dichiarazioni di Ultimo dopo Sanremo 2019 riportate da TvBlog proseguono: “La gente aveva molta aspettativa su quello che avrei fatto, ma per me e per noi tutti la canzone è al centro di tutto. Il massimo che posso fare è quello che faccio sul palco. Sono sincero: non sono uno che, al contrario di altri, ha bisogno di crearsi un velo di finzione davanti. Qui gli artisti vengono con un’idea ben precisa. Se non riesco a raggiungerlo… Semplicemente ce l’ho con me stesso, non ce l’ho con nessuno. Sono amareggiato. Io punto all’eccellente, non punto al buono”. Infine, il cantante è stato il primo a lasciare la sala stampa e i giornalisti gli hanno fatto notare il loro disappunto. Una reazione decisamente inaspettata e che ha spiazzato i presenti in conferenza, così come il pubblico che sta leggendo. E una reazione che si differenzia totalmente da quella di Loredana Bertè, supportata fortemente dal pubblico.

Ultimo dopo Sanremo 2019: il ringraziamento ai fan

Intanto, su Instagram ha postato tra le storie una foto con i risultati del televoto, dove è stato il più votato. E ha scritto: “Questo il televoto da casa. La gente è la mia vittoria”. Poi è arrivato il messaggio ai fan: “La mia vittoria è la gente che sta con me. Sono gli Ultimi. Sempre dalla parte vostra. Il vero ‘Sanremo’ inizia ora. Ci vediamo al tour di Maggio e allo Stadio Olimpico”.