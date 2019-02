Loredana Bertè, quarto posto a Sanremo: platea in rivolta, Baglioni interviene

Sanremo 2019, Loredana Bertè quarta classificata: un risultato inaspettato

A Sanremo 2019 la classifica ha spiazzato tutti: il quarto posto di Loredana Bertè ha scatenato le proteste del pubblico! Mai come in questa 69esima edizione probabilmente ci sono stati fischi e rivolte come quelle a cui abbiamo assistito stasera. Sin dall’ultima posizione in classifica, a dire il vero, il pubblico si è fatto sentire. Su alcuni cantanti più che su altri. Qualche esempio? Enrico Nigiotti al decimo posto e Simone Cristicchi al quinto. Neanche i conduttori si sarebbero aspettati ciò che invece è successo leggendo il nome del quarto posto: Loredana Bertè a Sanremo ha raccolto tre standing ovation, per cui c’era da aspettarsi fosse tra le preferite del pubblico.

Loredana Bertè, a Sanremo scatta la rivolta della platea per la classifica

Leggere il nome della Bertè fuori dal podio ha scatenato una serie infinita di fischi e “bu” da parte della platea. Loredana meritava quantomeno di arrivare in finalissima, invece si è dovuta fermare a un passo dal podio. La platea non è stata affatto d’accordo con il suo quarto posto e non è stato semplice fermare la rivolta. Claudio Bisio ha cercato di placare gli animi scherzando con il pubblico e dicendo che ci sarebbe stato un premio anche per la Bertè, Virginia Raffaele non sapeva cosa fare. Nessuno è riuscito a fermare il pubblico, che ha iniziato a urlare il nome di Loredana anche quando i conduttori hanno annunciato l’ultimo ospite della serata.

Sanremo, quarto posto per Loredana Bertè: Baglioni interviene per fermare la protesta

La platea del Festival di Sanremo 2019 non accennava a calmarsi. Come se con queste ripetute proteste potessero invertire l’ordine della classifica e portare Loredana Bertè sul podio. Alla fine, aprendo il televoto per i tre finalisti, Claudio Baglioni ha chiesto rispetto per Il Volo, Ultimo e Mahmood e tutti gli altri cantanti in gara, che meritano rispetto tanto quanto gli altri, ha detto. In una serata cominciata con la gaffe di Bisio con Anna Tatangelo e che è proseguita con le difficoltà di Arisa quasi senza voce, la protesta per Loredana Bertè a Sanremo 2019 è stata la ciliegina sulla torta. La cantante però ha ricevuto forte e chiaro l’affetto del pubblico e tramite i social ha ringraziato tutti: “Grazie lo stesso. Vi amo!!”.