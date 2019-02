Loredana Bertè, il premio del pubblico di Sanremo esiste davvero: la rivelazione

Sanremo 2019, Claudio Bisio ha mantenuto la promessa: premio per Loredana Bertè

Loredana Bertè è la vincitrice di Sanremo 2019 per il pubblico, non solo quello presente all’Ariston. La protesta della platea dell’Ariston è ormai storia nota, ciò che è successo ieri sera è stato abbastanza evidente e ha colpito anche i conduttori. In particolare, Claudio Bisio ha tentato in tutti i modi di calmare gli animi della rivolta e si è inventato un premio, quello del pubblico dell’Ariston. E indovinate un po’? Ha mantenuto la promessa! La Bertè riceverà davvero un riconoscimento, anche se probabilmente si sente già ripagata per il quarto posto da tutto l’affetto del pubblico. I fan, ma anche i tantissimi che hanno apprezzato il suo brano, si sono fatti sentire forte e chiaro e l’hanno sostenuta nel percorso al Festival.

Loredana Bertè, premio del pubblico dell’Ariston per lei a Sanremo 2019

L’annuncio di Claudio Bisio è avvenuto stamattina in conferenza stampa. Il conduttore ha aperto il discorso parlando dell’enorme protesta del pubblico ieri sera: “Il pubblico ha comiciato a fischiare, non smettevano. Mi sono inventato prometto che le daremo il premio del pubblico”. E poi la rivelazione vera e propria, perché il premio per Loredana Bertè esiste davvero: “Dato che ogni promessa va mantenuta, volevamo addirittura farlo stamattina, ma le sarà consegnato un premio. Questo è il premio del pubblico dell’Ariston e sarà consegnato a Loredana Bertè”. In cosa consiste questo premio? Non è molto chiaro se si tratti di un piatto o di un disco, forse più un piatto. Sopra c’è scritto Ariston sulla facciata nera, mentre dietro c’è il nome della cantante e quello del premio che le è stato conferito.

Loredana Bertè a Sanremo 2019, il pubblico protesta e Bisio promette un premio

Avrebbero voluto consegnare il premio stamattina stessa, ma Bisio ha detto: “Adesso starà dormendo, povera stella”. Ironia a parte, è davvero sorprendente ciò che è successo. Molte volte infatti sono state fatte promesse al pubblico per mettere a tacere le proteste, invece stavolta ci ha pensato Claudio Bisio. Nessuna presa in giro, il premio, seppur simbolico, esiste davvero. Loredana Bertè conserverà questo ricordo, ma molto più gelosamente conserverà il ricordo dell’affetto enorme della platea e delle standing ovation.