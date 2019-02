Finale Sanremo 2019, Anna Tatangelo in lacrime: la gaffe di Claudio Bisio

Sanremo 2019, Anna Tatangelo in lacrime durante la finale di sabato 9 febbraio

Dopo quattro serate andate bene, è arrivata la gaffe nella finale di Sanremo 2019. Tutto è avvenuto a inizio puntata, durante l’esibizione di Anna Tatangelo, ma il fatto ha dell’incredibile perché si sono accavallati ben due eventi. Da una parte la gaffe di Claudio Bisio, dall’altra la grande emozione della cantante. Insomma, non capita tutti i giorni di vedere i conduttori sdraiati a terra sul palco dell’Ariston per chiedere umilmente perdono a un’artista in gara. Ma è proprio ciò che è successo nella finale della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Naturalmente, adesso siamo tutti molto curiosi di sapere il motivo di tanta emozione della Tatangelo.

Anna Tatangelo piange a Sanremo 2019, Claudio Bisio pensa sia finita la canzone e irrompe sul palco

La cantante di Sora stava cantando i suoi ultimi versi del brano Le nostre anime di notte quando la sua voce sembrava essersi spezzata per un nodo in gola. Anna Tatangelo in lacrime ha lasciato intendere che la sua performance fosse finita. Inoltre, la musica si è fermata per qualche secondo, per cui tutto lasciava pensare che fosse finita la canzone. E invece no, era una pausa voluta e accordata con l’orchestra! Peccato che anche Claudio Bisio, che ha rivelato un simpatico aneddoto con Ligabue, abbia pensato fosse finita. Per questo motivo si è diretto con i fiori di Sanremo verso la cantante, ma la musica è subito ricominciata e lui è rimasto fermo, a metà tra il dietro le quinte e il centro dello studio.

Sanremo 2019 finale, Claudio Bisio si scusa con Anna Tatangelo

Alla fine dell’esibizione, la vera fine, la regia ha inquadrato Bisio steso a terra e con le mani congiunte che chiedeva scusa ad Anna Tatangelo. Insieme a Virginia Raffaele, poi, ha scherzato sull’accaduto, ma ormai la gaffe era stata fatta. Claudio ha spiegato infatti che non riesce a resistere ai silenzi durante un programma televisivo e sente il bisogno di riempirli. Per questo si è precipitato al centro del palco verso la cantante. Ma a proposito, perché Anna Tatangelo ha pianto a Sanremo 2019? Questo non è dato saperlo, magari si è emozionata molto perché è il giorno della finale ed è terminata anche questa avventura. Oppure, si è emozionata con dei ricordi rievocati grazie ai versi che stava cantando. Di sicuro lo spiegherà nei prossimi giorni!