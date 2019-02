Ligabue a Sanremo, Claudio Bisio rivela un retroscena: “Ho discusso con gli autori”

By

Sanremo 2019, Ligabue ospite della quarta serata: con lui registrato il picco di ascolti

Ligabue è stato il super ospite della quarta serata di Sanremo 2019. La rockstar è salita sul palco intorno alle nove e mezza di sera, quasi a inizio puntata insomma. Ha presentato il suo nuovo singolo, Luci D’America, e poi si è esibito con una delle sue più grandi hit, Urlando contro il cielo. Ma soprattutto ha mostrato al pubblico il suo lato più divertente. In pochi, infatti, avrebbero mai immaginato che Luciano si sarebbe prestato a uno sketch divertente insieme a Claudio Bisio e invece è successo. Lo stesso conduttore ha raccontato oggi, in conferenza stampa, che conoscendo il cantautore stentava a credere che avesse richiesto un ingresso come quello che invece c’è stato.

Ligabue a Sanremo, il retroscena rivelato da Claudio Bisio

Ecco le parole di Bisio: “Mi dicono che Ligabue avrebbe voglia di fare quell’inizio curioso. Gli autori, bravissimi, scrivono un testo. Io conosco Ligabue da tanti anni, dico ma non lo farà mai con la chitarra di cartone”. Pensava insomma fosse tutta opera degli autori. Così, credendo che Ligabue non avrebbe mai accettato, è arrivato ad avere anche una piccola discussione con gli stessi autori: “Ho non dico litigato con gli autori, ma ho discusso. Ieri pomeriggio è arrivato Ligabue, voleva fare di più. Mi sono messo a servizio suo e poi ha fatto di più e di più di quello che era previsto”. Alla fine, quindi, avevano ragione gli autori.

Claudio Bisio e Ligabue a Sanremo 2019, Baglioni ironizza:

“Bisognava spararvi per tirarvi giù dal palco”

Cosa è successo a Sanremo 2019? Dopo la sua esibizione con il nuovo singolo, Ligabue è stato raggiunto da Claudio Bisio al centro del palcoscenico e ha chiesto di essere annunciato in maniera particolare. Dopo il primo annuncio, Luciano ha iniziato a chiederne altri sempre più grandi e lusinghieri. Si scherzava, ovviamente. Così abbiamo visto la star scendere le scale con una chitarra enorme di cartone e poi salire sul palco vestito da re, su un enorme trono rosso. Il momento sembrava non finire mai, tant’è che oggi Claudio Baglioni, che forse tornerà a Sanremo anche nel 2020, ha detto: “A un certo punto bisognava spararvi per tirarvi giù dal palco”.