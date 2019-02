Claudio Baglioni sarà a Sanremo 2020? Il cantante ci ripensa e spiazza tutti

Sanremo 2020, Claudio Baglioni sarà ancora direttore artistico?

Claudio Baglioni a Sanremo 2020? È un classico, non appena l’edizione dell’anno del Festival si avvia alla conclusione già si pensa all’edizione successiva. Quello di direttore artistico è un ruolo molto importante e un compito di certo non facilissimo. Il direttore artistico pensa a tutto, ha sicuramente una squadra intorno, ma guida e ha le redini in mano della kermesse. Claudio Baglioni a sorpresa lo scorso anno, alla sua prima volta da direttore, ha registrato davvero degli ascolti non indifferenti. La 69esima edizione è leggermente in calo rispetto allo scorso anno, ma più di uno è pronto a dire che la qualità delle canzoni in gara è più alta. Il cantante sta raccogliendo comunque diverse soddisfazioni, per cui ci si domanda se tornerà per la terza volta o meno.

Claudio Baglioni direttore artistico a Sanremo 2020? La risposta che spiazza

Solo pochi giorni fa aveva chiaramente detto che non sarebbe tornato l’anno prossimo. Durante la conferenza stampa di oggi, invece, ci ha ripensato: “Sto pensando magari a due o tre anni di seguito. Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei anche cominciare a pensarci. Adesso non ho proprio facoltà di rispondere. Intanto finiamo oggi, perché poi ci sarà da riflettere e da pensare. Chissà dove saremo, chissà chi saremo”. Dunque non è stato categorico, come in passato, sul non voler tornare al Festival di Sanremo il prossimo anno. Anzi, Baglioni potrebbe tornare nel 2020 visto che ha parlato di voler fare magari tre anni di seguito. Prima di questo intervento del direttore artistico, comunque, in conferenza è arrivata la risposta a Striscia la Notizia.

Claudio Baglioni torna a Sanremo per la terza volta?

È evidente che c’è molta stanchezza, infatti lui stesso ha osservato che forse stava dicendo cose sconnesse fra loro. Forse stava semplicemente cercando un modo per lasciarsi una porta aperta per Sanremo 2020: Claudio Baglioni sarà ancora direttore artistico? Lo scopriremo fra un mesetto, dopo che sarà riuscito a riposare un po’. O almeno così ha detto.