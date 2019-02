Sanremo 2019, Achille Lauro sotto accusa: arriva la risposta Rai a Striscia la Notizia

Sanremo 2019, Striscia la Notizia accusa Achille Lauro: scoppia il caso al Festival

Striscia la Notizia continua la sua battaglia contro Sanremo 2019, ma la Rai regge il colpo e anche oggi è arrivata una risposta in conferenza stampa. Valerio Staffelli è in terra ligure per consegnare i suoi tapiri. Dopo le polemiche sul direttore artistico Claudio Baglioni e su Einar, Striscia ha intavolato un caso anche sulla canzone di Achille Lauro, Rolls Royce. Il testo è finito sotto accusa per delle presunte allusioni a sostanze non autorizzate. Non solo, perché nelle ultime ore è stato anche accusato di plagio. Insomma, non c’è tregua per Lauro, che è stato pure raggiunto da Staffelli e non ha reagito affatto bene. L’inviato di Striscia però ha interpellato anche Teresa De Santis, il direttore di Rai Uno, che inizialmente non aveva risposto a Staffelli.

Teresa De Santis risponde a Striscia la Notizia: l’intervento in conferenza stampa

La risposta della De Santis è arrivata però oggi, durante la conferenza stampa di Sanremo. Il direttore ha fatto il solito bilancio quotidiano sull’andamento del Festival, compresa un’analisi degli ascolti di ieri sera, leggermente in calo ma lei ha assicurato che “C’è una grandissima soddisfazione”. Ma tra ascolti e trend, ha voluto anche rispondere a Striscia la Notizia: “Volevo ringraziare come sempre Valerio Staffelli, per la sua cortesia e la sua generosità diciamo nel volermi conferire un secondo tapiro. Non in realtà veramente diretto a me. […] Vorrei rassicurarlo sul fatto che abbiamo ordinato un’analisi chimica del testo della canzone incriminata secondo lui. Se ravviseremo delle sostanze non autorizzate lo informeremo per primo”. Una risposta con un po’ di ironia, ma arriverà alla squadra di Antonio Ricci forte e chiaro. La risposta di Achille Lauro, invece, era già arrivata quando è stato raggiunto da Striscia.

Sanremo 2019, i ringraziamenti a Striscia: “Forniscono comunque una notevole visibilità”

Teresa De Santis, comunque, ci ha tenuto a fare i suoi ringraziamenti al Tg satirico di Canale 5: “Grazie agli amici di Striscia che in qualche modo ci danno sempre una mano”. Effettivamente, i servizi di Striscia la Notizia forniscono comunque una notevole visibilità al Festival di Sanremo. Insomma, della serie: bene o male, purché se ne parli.