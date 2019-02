Ascolti TV venerdì 8 febbraio: Sanremo resiste dopo la quarta serata

Ascolti TV Sanremo 2019, la quarta serata di venerdì 8 febbraio

Gli ascolti TV di venerdì 8 febbraio di Sanremo 2019 erano attesissimi. La quarta serata dei duetti sarà riuscita a risollevare gli ascolti? Pare di no. Lo share del Festival della Canzone Italiana rimane quasi invariato rispetto alla serata di ieri, dove però si è registrato un calo rispetto alle puntate precedenti. La perdita oggi è dello 0,6%. Ma vediamo nei dettagli gli ascolti di Sanremo 2019: in media, il Festival ha appassionato 9.552.000 telespettatori, con uno share pari al 46,1%. In particolare, nella prima parte si sono registrati 11.170.000 spettatori, share 45,49%, mentre nella nella seconda 6.206.000 telespettatori, con uno share di 48,49%. Il confronto con lo scorso anno è un po’ doloroso: il primo Festival di Baglioni infatti con i duetti aveva registrato il 51,10% di share e dieci milioni di spettatori.

Ascolti TV 8 febbraio 2019, Sanremo rimane il programma più visto

Vediamo in che misura gli italiani hanno preferito le altre programmazioni al posto della serata dei duetti di Sanremo, che si è conclusa con non poche proteste. Su Canale 5, il film Una piccola impresa meridionale ha registrato 1.306.000 spettatori, 5.6% di share. V per Vendetta su Italia 1 è stato scelto da 871.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, Quarto Grado – Le Storie ha catturato l’attenzione di 1.007.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai2, La Quinta Onda è stato seguito da 909.000 spettatori, 3.4% di share. 871.000 spettatori e uno share del 3.7% per Rai3 con Red Land – Rosso Istria. E poi ancora su TV8 la puntata speciale di Italia’s Got talent su TV8 ha registrato il 2.3% con 554.000 spettatori, mentre sul Nove I Quattro dell’Ave Maria 280.000 spettatori e 1.2% di share. Su La7, Propaganda Live è stato scelto da 735.000 spettatori, share del 3.6%.

Ascolti TV venerdì 8 febbraio, il pomeriggio di Rai 1 e Canale 5

Nell’Access Prime Time sono stati registrati 6.979.000 spettatori e 27.5% su Rai 1 per Prima Festival. Striscia la Notizia è stato scelto da una media di 3.675.000 spettatori (13.5%). Veniamo agli ascolti TV di venerdì 8 febbraio sul pomeriggio, dove L’Eredità ha tenuto incollati 5.252.000 spettatori (26.2%) durante il gioco; Avanti un altro su Canale 5 invece è stato scelto da 3.934.000, con il 19.9% di share.