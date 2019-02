Sanremo 2019 quarta serata duetti: vincono Motta e Nada, il pubblico protesta

Sanremo 2019 serata duetti, altra standig ovation per Loredana Bertè

La quarta serata di Sanremo 2019 si è appena conclusa. Abbiamo riascoltato le ventiquattro canzoni in gara, ma è stata anche la serata dei duetti. Più di cinquanta artisti sono saliti sul palco dell’Ariston venerdì 8 febbraio 2019, un numero importante tra cantanti in gara e ospiti scelti per duettare. Si sono rivisti diversi nomi molto attesi, tra cui Irene Grandi, Syria e Nada. Pensiamo anche ai vincitori dello scorso anno, Fabrizio Moro e Ermal Meta, che hanno duettato rispettivamente con Ultimo e Simone Cristicchi. Questi ultimi rimangono tra i favoriti per la vittoria finale della 69esima edizione del Festival di Sanremo, ma il premio del duetto più bello non è andato a loro.

Duetti Sanremo 2019, vincono Motta e Nada a sorpresa: il pubblico non ci sta

Tra le esibizioni più apprezzate c’è sicuramente quella di Loredana Bertè e Irene Grandi. Per loro c’è stata anche una standing ovation, come c’è stata un’ovazione anche per Il Volo e il violinista Alessandro Quarta. La Bertè sembrava avere la vittoria in tasca, invece il premio del miglior duetto di Sanremo 2019 è andato a Motta e Nada. A gran sorpresa, il presidente della regione Liguria ha consegnato il premio proprio a loro due. Il pubblico presente al Teatro Ariston si è fatto sentire, manifestando un certo dissenso con i classici “bu”. Di sicuro non un gesto gentile, soprattutto perché arrivato nel momento in cui Motta stava abbracciando Nada dopo la vittoria. A decretare il vincitore dei duetti di Sanremo 2019 è stata la Giuria d’Onore, che vede come presidente Mauro Pagani e componenti Ferzan Ozpetek, Camila Raznovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich.

Sanremo 2019, i duetti della quarta serata del Festival

Ricapitoliamo tutti i duetti di Sanremo 2019 che abbiamo ascoltato nella quarta serata di venerdì 8 febbraio:

Shade e Federica Carta con Cristina D’Avena

Motta con Nada

Irama con Noemi

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Il Volo con il violinista Alessandro Quarta

Arisa con Tony Hadley

Mahmood con Guè Pequeno

Ghemon con Diodato e Calibro 35

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato

Ultimo con Fabrizio Moro

Nek con Neri Marcoré

BoomDaBash con Rocco Hunt e i Cantori di Milano

Zen Circus con Brunori Sas

Paola Turci con Beppe Fiorello

Anna Tatangelo con Syria

Ex Otago con Jack Savoretti

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni

Loredana Bertè con Irene Grandi

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli

Einar con Biondo e Sergio Sylvestre

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Nino D’Angelo e Livio Cori con Sottotono

Achille Lauro con Morgan

Dopo i voti della sala stampa della terza serata, questa sera la Giuria d’Onore ha espresso le sue preferenze sulle canzoni in gara. Domani ultimo appuntamento con il Festival e scopriremo il vincitore di Sanremo 2019. Tra i favoriti ci sono Ultimo, Irama, Cristicchi e Bertè. Sarà molto importante, naturalmente, l’esito del televoto.