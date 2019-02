Sanremo 2019 classifica terza serata: Irama e Ultimo favoriti, i voti della stampa

Zona blu classifica Sanremo 2019: i migliori della terza serata

La classifica della terza serata di Sanremo 2019 conferma quanto già emerso, almeno per la maggior parte dei cantanti, nella prima puntata, in cui a votare fu la giuria demoscopica. Tra i favoritissimi infatti troviamo ancora una volta Irama con La ragazza dal cuore di latta, Ultimo con I tuoi particolari, infine Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Sorpresa invece per Mahmood che nella classifica della prima puntata si era fermato nella zona rossa con la sua Soldi. Tante conferme e anche diversi colpi di scena insomma come in tutte le gare musicali che si rispettino. Ma veniamo al dunque.

Zona gialla classifica Sanremo 2019: sorpresa per Enrico Nigiotti

Nella zona gialla si sono piazzati Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood, Motta con Dov’è l’Italia?, The Zen Circus con L’amore è una dittatura, Francesco Renga con Aspetto che torni. Immeritato il posto per il primo, ex concorrente di Amici e di X Factor, che è riuscito a imporsi nel panorama della musica italiana con L’amore è e Complici, e che a Sanremo 2019 ha portato un pezzo davvero bello dedicato al nonno scomparso. Non è stato peraltro l’unico a dedicare una canzone ai cari che non ci sono più, e chi ha visto questa terza serata lo sa bene.

Zona rossa classifica Sanremo 2019: i peggiori della terza serata

Nella zona rossa infine sono finiti Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce, Boomdabash con Per un milione e Patty Pravo e Briga con Un po’ come la vita. Ricordiamo che tutti tranne i Boomdabash erano gialli per la giuria demoscopica. Ad ogni modo si tratta di classifiche temporanee, che pesano per il 30% dei voti complessivi e che pur influenzando molto il risultato finale comunque non dicono tanto sul vincitore. Al momento i più accreditati ci sembrano essere Irama, Ultimo e Loredana Bertè. Staremo a vedere chi riuscirà ad arrivare sul podio e ad alzare il trofeo di Sanremo 2019!