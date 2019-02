Rovazzi a Sanremo 2019, la dedica al papà morto: “Questo è anche colpa tua”

Sanremo 2019, la dedica di Fabio Rovazzi al papà che non c’è più

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Fabio Rovazzi a Sanremo 2019 si sarebbe reso protagonista di un momento così intenso e diverso da quelli a cui ci ha abituato. Sul palco dell’Ariston il cantante ha riproposto alcune delle hit che hanno divertito milioni e milioni di persone, tra cui Andiamo a comandare e Mi fa volare, ma ha poi riservato uno po’ dei minuti che gli restavano al padre morto. Il suo è stato un messaggio breve ma profondo che all’inizio, a dire il vero, sembrava facesse parte dello sketch ma che poi si è rivelato tutt’altro.

Fabio Rovazzi al papà: “Tutto questo è anche colpa tua”

“Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi – queste le bellissime parole di un Rovazzi più serio e malinconico rispetto agli inizi – prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po’ di anni. Caro papà – ha continuato con lo sguardo fisso verso l’alto –, non so come contattarti ma Sanremo ha uno share così alto che molto probabilmente arriva fino a lassù. Beh… Volevo dirti che in parte tutto questo è anche colpa tua. E volevo salutarti, visto che l’ultima volta non ho fatto in tempo”. Il racconto di una vita in poche parole, un messaggio in cui si mescolano sentimenti contrastanti: gratitudine, malinconia, pentimento e molto altro. D’altra parte parliamo di un padre e non di una persona qualsiasi.

Rovazzi a Sanremo 2019: il ricordo del padre morto tanti anni fa

Non sappiamo nulla sulla morte del padre di Fabio Rovazzi, se non che è venuto a mancare nel lontano 2010 e che molto probabilmente – come ha sottolineato lo stesso Fabio – è stato il suo principale motivatore. Ed è senz’altro riuscito nel suo intento, perché Rovazzi ne ha fatta di strada, essendo arrivato a calcare uno dei palchi più importanti d’Italia. Tutta l’emozione del cantante la si capiva già dando un’occhiata ai suoi social, a Instagram ad esempio, dove Fabio ha pubblicato un post circa 4 ore fa scrivendo “Ok. Lo sto facendo veramente. Ci vediamo stasera su Rai 1”. Ci siamo visti, caro Fabio, e ci hai emozionato!