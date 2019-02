Tapiro ad Achille Lauro: il cantante perde le staffe contro Staffeli

Achille Lauro, Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: la risposta alle polemiche su Rolls Royce

Ancora polemiche intorno al brano portato a Sanremo 2019 da Achille Lauro. Il Big in gara al Festival della musica italiana ha davvero voluto inneggiare alla droga?! Striscia la Notizia si è ovviamente dedicata a questo curiosissimo caso. Armato come sempre di Tapiro d’Oro, Valerio Staffelli ha raggiunto la città dei fiori, intercettando il diretto interessato e non solo. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto Teresa De Santis, nonché direttore di Rai Uno. Staffelli ha chiesto alla donna alcune spiegazioni riguardo al brano Rolls Royce e alla possibilità che possa essere un inno all’ecstasy. La De Santis non ha proferito parola, affermando di non essere lei la persona a cui porre tale quesito. In ogni caso, lo spesso ambito Tapiro è stato accettato e portato a casa da una collaboratrice della vittima di Valerio.

Striscia la Notizia: Valerio Staffelli e il Tapiro d’oro ad Achille Lauro, interviene anche Matteo Salvini

Jimmy Ghione ha scomodato anche Matteo Salvini. Il vice-premier è stato piuttosto chiaro nei confronti del testo di Rolls-Royce e del suo interprete, nonché Lauro. “È terribile, mi fa schifo solo l’idea. Anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e no è finito bene.” Successivamente, Valerio Staffelli ha raggiunto anche Achille Lauro, che nel momento dell’incontro si trovava in compagna del suo amico e collega Boss Doms. L’inviato ha ‘attapirato’ anche il romano, chiedendo direttamente a lui se Rolls Royce sia realmente una canzone dedicata ad una nota pasticca di ecstasy nota tra i più giovani.

Tapiro d’Oro per Achille Lauro: il cantante si spiega e risponde alle polemiche su Rolls Royce

Achille ha spiegato alle telecamere di Striscia La Notizia tutta la sua verità riguardo al vero messaggio che vuole trasmettere con l’inedito presentato a Sanremo 2019. “Mi sembra proprio una cosa surreale e alquanto ridicola. TI dovresti informare. Io credo che invece di inventarti scemenze per avere pubblicità, dovresti pensare a cosa c’è dietro la musica. Ma quale droga, Rolls Royce è una macchina. Fate riderissimo. Sei un ignorante e ti meriteresti il Tapiro. Si un ignorante, ti posso consegnare un Tapiro? Signor Staffelli ma lei è un ignorante. Tu ti meriti il Tapiro per essere il tonno più grande d’Italia.”