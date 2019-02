Achille Lauro, Rolls Royce è un inno all’ecstasy? Il cantante risponde

Sanremo 2019, Achille Lauro: Rolls Royce invita i giovani al consumo di ecstasy? La replica del rapper

Non si fa altro che parlare di lui e del brano presentato sul palco del Teatro Ariston. La scelta del direttore artistico di far partecipare a Sanremo 2019 un’artista fuori le righe come lo è Achille Lauro ha spiazzato tutti. Nel corso della prima serata il diretto interessato ha dato il meglio di sé, lasciando davvero tutti a bocca aperta con l’impeccabile esecuzione di Rolls Royce. L’inedito di Lauro è apparso immediatamente vincente, anche prima che lo si ascoltasse. Un testo senza dubbio forte e che in pochi riescono a comprendere nell’immediato. Come in ogni edizione, ovviamente, le polemiche non possono mancare. La domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore è: il brano del giovane romano è forse un inno all’ecstasy?! Dopo una lunga giornata di quesiti e ricerche, il diretto interessato ha risposto alle accuse mosse nei suoi confronti, smentendo ovviamente il tutto. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Achille Lauro, nessun messaggio subliminale con Rolls Royce a Sanremo: il Big in gara risponde alle polemiche

Striscia La Notizia ha innalzato un dubbio di non poco conto nei confronti di Rolls Royce. L’inedito di Achille rimanda all’uso di sostanze stupefacenti?! Visto il tormentato passato dell’artista, ci sono tutte le basi per poter iniziare a credere ad una simile verità. Il noto tg satirico di Antonio Ricci ha anche esaminato i motivi per cui le parole di Lauro potrebbero essere un chiaro invito al consumo di ecstasy. Sembrerebbe che con il titolo della canzone, gli autori potrebbero aver voluto far riferimento ad una pasticca di ecstasy nota tra i più giovani e che prende il nome proprio dall’omonima marca automobilistica.

Sanremo 2019, Achille Lauro si difende: il vero significato di Rolls Royce

Prima dell’inizio della terza serata di Sanremo 2019, Achille Lauro ha deciso di mettere a tacere ogni tipo di polemica con una precisissima nota. “La Rolls Royce è uno status, e il pezzo parla di tutte icone mondiali, dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile e l’icona principale mondiale di eleganza è la Rolls Royce. Quindi voglio una vita così, Rolls Royce.” Insomma, il giovane di Roma pare non abbia cercato di lanciare alcun tipo di messaggio subliminale.