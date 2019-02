Arisa, problemi di voce alla finale di Sanremo: febbre alta

Arisa senza voce e con febbre sul palco di Sanremo 2019: problemi alla finale, Pippa dispiaciuta

Arisa con la febbre sul palco di Sanremo 2019. La dolce cantante ha cercato di dare il meglio di sé nonostante avesse poca voce e la febbre alta. Rosalba Pippa ha portato al Teatro Ariston la sua ‘Mi Sento Bene’, anche se il titolo del brano non era in accordo con il vero stato (soprattutto di salute) della donna. Durante tutto il corso della sua esibizione, la bellissima artista ha mostrato un’evidente difficoltà, soprattutto durante gli acuti. Nonostante ciò, ha portato a termine il pezzo, cercando di arrangiarsi come meglio poteva. Proprio alla fine, Rosalba sembra aver avuto un completo abbassamento della voce. Un vero peccato visto che la canzone è piaciuta a tutti sin dalla prima serata di questa sessantanovesima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Sanremo 2019, Arisa con la febbre alla finale: Rosalba Pippa emozionata, la reazione del pubblico

Arisa non è si è data per vinta fino all’ultimo minuto. La donna ha cantato con grande emozione la sua ‘Mi sento bene’ e il pubblico l’ha premiata. Resosi conto del malessere che ha colpito la bella Pippa, tutti i presenti all’Ariston hanno voluto regalarle un ultimo ma calorosissimo applauso. Insomma, gli spettatori hanno fatto sì che Rosalba non si dispiacesse troppo per l’influenza che l’ha colpita proprio quando non avrebbe dovuto.

Arisa a Sanremo 2019 con la laringite: sui social solo complimenti

Rosalba Pippa stava male e lei stessa lo ha rivelato attraverso le sue storie Instagram. La cantante aveva infatti scritto su Instagram: “Mi sento bene, più o meno.” Leggendo sui social scopriamo che la donna è stata colpita da un’improvvisa laringite, dovuta sicuramente allo stress di questi ultimissimi giorni. Nonostante ciò, il pubblico di Sanremo 2019 ha mostrato di aver comunque apprezzato lo spettacolo e le emozioni che Arisa ha regalato durante tutto il corso del Festival.