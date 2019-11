Il Processo trama e quando inizia la nuova fiction di Canale 5

La storia de Il Processo, la fiction con Vittoria Puccini: cosa sappiamo sulla trama fino a questo momento

Il Processo è la nuova fiction che prenderà il posto de L’Isola di Pietro su Canale 5: ha tutte le carte in regola per conquistare telespettatori sempre più esigenti, alla continua ricerca di storie che colpiscono e fanno riflettere. E quella de Il Processo fa riflettere sul serio. Protagonista della fiction l’attrice Vittoria Puccini, che interpreta il PM Elena Guerra, pronta sempre a risolvere casi intricati, molti dei quali la metteranno in difficoltà: una donna risoluta alla continua ricerca della verità. Il suo carattere battagliero la metterà però in seri guai: riuscirà a uscirne fuori da ogni difficoltà più forte di prima o arriverà al punto in cui sarà tentata di gettare la spugna?

Quando inizia Il Processo? La data della prima puntata della fiction di Canale 5

La prima puntata de Il Processo è fissata venerdì 29 novembre 2019. Conosceremo Elena Guerra e immediatamente i telespettatori si troveranno immersi nella storia: il PM sarà costretta a risolvere il caso di Angelica, una ragazza di diciassette anni barbaramente uccisa; una ragazza che ha un legame proprio con la protagonista… Molti segreti ruoteranno attorno alla giovane e alcuni metteranno in serie difficoltà Elena, che dovrà affrontare personaggi che non le renderanno per nulla semplice la vita.

Il Processo attori e trama: ultime curiosità

Indagando sulla morte di Angelica, Elena Guerra verrà a conoscenza di numerosi personaggi che avranno un legame anche con lei. Scoperta dopo scoperta, sarà sempre più in crisi: sarà davvero in grado di risolvere il caso? Sulla sua strada troverà Ruggero Barone (Francesco Scianna), un avvocato che metterà in campo tutto quello che sa per poter uscire vittorioso da questo caso; un caso che potrebbe rappresentare la svolta della sua vita. Nel cast de Il Processo sarà presente anche Camilla Filippi, che veste i panni di Linda Monaco, unica imputata che dichiarerà sempre la sua innocenza.