Domenica Live anticipazioni: confronto Barbara d’Urso – Vladimir Luxuria

Chiarimento in diretta fra Vladimir Luxuria e Barbara d’Urso: le anticipazioni di Domenica Live

Barbara d’Urso ha spiegato che avverrà molto presto un confronto con Vladimir Luxuria, di preciso a Domenica Live. Dopo il polverone sollevato per le parole utilizzate da Vittorio Sgarbi contro Vladimir, la conduttrice ha deciso di avere un chiarimento pubblico con lei perché accusata dai più di non essere intervenuta per zittire il critico d’arte. La d’Urso, dopo la puntata di Live, ha avuto modo di parlare con Luxuria ma non sappiamo esattamente come sono andate le cose; adesso è invece certo che vedremo entrambe questa domenica per chiarire le proprie posizioni. Barbara, comunque, ha tenuto a precisare che è terribilmente dispiaciuta per quello che ha detto Sgarbi nei suoi confronti.

Barbara d’Urso si scusa pubblicamente con Vladimir a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso si è scusata pubblicamente con Vladimir Luxuria. Non pensava che avrebbe reagito in quel modo, come ha spiegato recentemente a Pomeriggio 5: “Mando un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Noi dopo la diretta l’altra notte ci siamo sentite, ci siamo scritte, ci siamo mandate dei cuori… Vladi c’è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi l’altra sera. Voi sapete, del resto, che Sgarbi è veramente inarrestabile. Purtroppo, molte volte, nessuno riesce a fermarlo; Vladi è una delle poche ma forse l’altra sera lei era più fragile del solito. Mi dispiace che sia accaduto questo in una mia trasmissione ma io amo Vladi e le voglio bene. Ci rivedremo molto presto”.

Domenica Live anticipazioni 24 novembre 2019: Luxuria, Er Patata e Paola Caruro

Durante l’ultime puntata di Pomeriggio 5, la d’Urso ha lanciato tutte le anticipazioni su Domenica Live: oltre al confronto con Vladimir Luxuria, avrà modo di chiarire meglio la situazione di Er Patata; Paola Caruso, invece, parlerà di importanti retroscena riguardanti il padre di suo figlio. La conduttrice ritornerà a parlare anche di Umberto, il barese salvato dai rifiuti? L’uomo ci è ricascato e la conduttrice gli ha fatto una strigliata di orecchie!