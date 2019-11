Barbara d’Urso arrabbiata con Umberto, lui ci ricasca: di nuovo rifiuti in casa

Pomeriggio 5, Umberto riporta i rifiuti in casa e Barbara d’Urso lo rimprovera

Barbara d’Urso è ritornata sulla storia di Umberto, l’uomo di Bari che è stato liberato dai rifiuti grazie proprio all’intervento della redazione di Pomeriggio 5, che è riuscita a mettersi in contatto con volontari che hanno reso vivibile la sua abitazione. La conduttrice si è sciolta per il bel gesto fatto nei confronti di Umberto, ma oggi ha dovuto fargli una tirata d’orecchie perché non è riuscito a tener fede alla parola data. Cos’è successo davvero? La d’Urso ha spiegato tutto per filo e per segno, ha chiesto a Umberto di rispettare le promesse e poi ha parlato direttamente al suo pubblico.

Cos’è successo durante la notte nella casa di Umberto? Il retroscena a Pomeriggio 5

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha anticipato quello che è successo in questo modo: “Voglio fargli le protesi, portarlo a San Giovanni Rotondo, ma ci sono dei ‘ma’. Avevamo paura di come avrebbe reagito, lui aveva paura che lo derubassero. Ma cos’è successo ieri sera?”. L’inviata Giorgia Scaccia ha raccontato che nella notte è ritornato a portare in casa i rifiuti, dopo quello che hanno fatto per lui i volontari. Ecco la sua testimonianza: “Ma perché hai rimesso tutto per terra? Guarda le mosche qui! Tu l’unico grande regalo che mi può fare è tenere la casa pulita. Io sono triste”.

Barbara d’Urso si arrabbia con Umberto

Barbara d’Urso si è poi rivolta direttamente a Umberto: “Non sempre tutto è facile e oggi sono molto arrabbiata con te! Hai detto che non hai mai ricevuto amore nella tua vita, ma tu ti devi comportare bene. Non va bene quello che hai fatto e tu lo sai. Adesso non parliamo più del viaggio da fare a San Giovanni Rotondo per Padre Pio perché già ne abbiamo parlato e ti ho premesso che ci saremmo andati insieme. Non esiste perché ti sei fr…to di tutto! Come sarà di nuovo la tua casa fra due giorni? Abbiamo fatto tutto questo per niente!”.

Barbara d’Urso spiega cosa è successo in tribunale: Umberto aiutato anche dal giudice

E poi ha parlato degli sviluppi avvenuti al tribunale: “Questa mattina è avvenuta l’udienza in tribunale. Siamo riusciti a coinvolgere Umberto. Giorgia ha mostrato al giudice – persona correttissima – le immagini e i filmati della casa. Il giudice ha capito la situazione e ha detto che avrà un amministratore di sostegno: per tutti i giorni verrà controllato, solo che lui va fuori di testa quando sente la parola “amministratore di sostegno”! Ha detto di mettere a disposizione una strutta, ma lui non ci vuole andare. Vuole andare solo a San Giovanni Rotondo. Aspettiamo il responso del giudice”.