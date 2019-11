Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e Umberto: lieto fine, la storia conquista

Pomeriggio 5, il caso di Umberto conquista il pubblico e Barbara d’Urso: la dolcezza dell’anziano liberato dai rifiuti lascia il segno

La storia di Umberto, l’uomo di Bari che viveva in un appartamento sepolto dai rifiuti, ha avuto un lieto fine. Il caso è stato trattato da Pomeriggio 5 che si è interessato alla vicenda. E pensare che inizialmente, nonostante le pressioni degli altri condomini, pareva che Umberto non volesse cambiare le sue abitudini. Invece, pian piano è stato convinto. Così, grazie all’aiuto di un’impresa di pulizia della zona, la sua abitazione è tornata ad essere vivibile e pulita, come mostrato durante la puntata andata in onda il 21 novembre. Mentre la squadra di ‘angeli’ ha ripulito la dimora, l’uomo è stato accompagnato dall’inviata di Barbara d’Urso a farsi una doccia (da anni non si lavava), poi è stato portato in un ristorante per rifocillarsi e infine è intervenuto in collegamento nel talk.

Barbara raccomanda Umberto, su Twitter il pubblico esulta

Umberto ha ringraziato ripetutamente Barbara d’Urso, invitandola a più riprese a Bari per conoscerla di persona. A colpire i telespettatori è stata la sua dolcezza e la sua genuinità. Dal canto suo la conduttrice ha messo in guardia l’anziano, dicendogli teneramente di non commettere gli errori del passato, ossia a non abbandonare le faccende domestiche e la cura del suo corpo. Su Twitter gli utenti sono stati attivissimi, quasi tutti rapiti dall’affettuosità mostrata da Umberto che, tra l’altro, ha aperto alla possibilità di andare a Milano per trovare la conduttrice.

“Io la signora Barbara la voglio salutare di persona, in un modo o nell’altro”

“Io, signora Barbara, la voglio salutare di persona, in un modo o nell’altro”, ha ribadito per l’ennesima volta Umberto, assolutamente grato e ‘delicato’ per ciò che Pomeriggio 5 e l’impresa di pulizie hanno fatto per lui. L’anziano ha anche detto che inviterà gli altri condomini, con i quali ha avuto parecchie frizioni in passato, a prendere un caffè a casa sua ora che è presentabile. Non resta che attendere l’incontro tra Barbara e Umberto. Simpatiche e innocenti ironie social già si sprecano: “La d’Urso ha trovato l’amore”.