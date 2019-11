La madre di Nadia Toffa a Domenica Live: le confidenze di Barbara d’Urso

Nadia Toffa: a Domenica Live per la prima volta la madre Margherita

Prima volta a Domenica Live per Margherita, la madre della defunta Nadia Toffa. La signora, vista di recente anche a Quarto Grado, è stata invitata da Barbara d’Urso per parlare del nuovo libro di Nadia, scritto prima delle sua morte. L’intero ricavato dell’opera – intitolata Non fate i bravi – sarà devoluta alla Fondazione Nadia Toffa, che supporta diversi temi tra cui la ricerca oncologica e il sostegno alle persone della Terra dei Fuochi. Margherita ha raccontato nel salotto di Canale 5 alcuni retroscena del suo rapporto con la figlia, scomparsa ad appena 40 anni, ed è stata supportata dalla d’Urso. Che, come rivelato dalla stessa, era una grande amica di Nadia e la sentiva quotidianamente prima del suo decesso.

Le ultime dichiarazioni della madre di Nadia Toffa

“Era lei che incoraggiava me durante la malattia. Lei ha sorriso fino all’ultimo giorno, non ha mai avuto paura e ha ringraziato Dio per il suo destino. Mi ripeteva sempre che non è importante quanto vivi ma come vivi”, ha confidato commossa la signora Margherita a Domenica Live. La madre di Nadia Toffa ha condiviso con il pubblico del programma alcuni video inediti dell’inviata de Le Iene. Video dell’infanzia e dell’adolescenza, dove si scorgeva già la bellezza e la determinazione della Toffa. Filmati che hanno emozionato pure la padrona di casa Barbara d’Urso, che ha provato invano a trattenere le lacrime. “Ho visionato tutto già in treno quindi cercherò di restare impassibile anche se sarà difficile”, ha premesso la conduttrice. Promessa non mantenuta visto che durante l’intervista Barbarella è apparsa piuttosto scossa e provata.

Le confidenze di Barbara d’Urso su Nadia Toffa

Nel corso dell’intervista a Margherita, Barbara d’Urso ha rivelato che è sempre stata molto vicina a Nadia Toffa. “Passava sempre a salutarmi dietro le quinte e ogni giorno guardava Pomeriggio 5. Mi mandava messaggi su messaggi, uno degli ultimi era un pantalone invernale che le era stato regalato. Mi diceva: “Io ci arrivo all’inverno”. Mi chiamava “tesora”, ha raccontato la presentatrice napoletana, che era molto legata alla Toffa.