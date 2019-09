Barbara d’Urso su Nadia Toffa: “Gnocca pazzesca” e ricordi personali

Barbara d’Urso, le parole su Nadia Toffa a Pomeriggio 5: “Gnocca pazzesca” e i ricordi lontani dai riflettori

Esattamente un mese fa si piangeva la scomparsa di Nadia Toffa, amatissimo volto televisivo di Italia Uno. La giornalista de Le Iene, dopo una lunga battaglia con il cancro, si è spenta a 40 anni, il 13 agosto. Oggi, a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso l’ha ricordata, raccontando anche alcuni ricordi personali relativi al legame condiviso con Nadia. Prima ancora, nello studio di Cologno Monzese, è stata mandata in onda una clip dedicata alla giovane scomparsa prematuramente: attimi di vita, momenti social, stralci mediatici di quel sorriso e di quella testolina bionda che tanto ha saputo farsi apprezzare dagli italiani e che tanto manca.

“Grazie per tutte le poesie che mi hai mandato e per tutte le volte che mi hai chiamato ‘tesora’”

“Esattamente un mese fa ci lasciava un’amica, ed era una gnocca pazzesca. E sto parlando di lei”, dice la d’Urso prima di lanciare l’emozionante video commemorativo di Nadia Toffa. Si rientra in studio ed è il momento dei ricordi personali di Barbara. “Ciao Nadia e grazie per tutte le volte che sei venuta nel mio camerino, sorridendo con il tuo cappellino in testa, e per tutte le poesie che mi hai mandato e per tutte le volte che mi hai chiamato ‘tesora’. Sei veramente una grandissima gnocca”, ha chiosato la d’Urso. Ricordiamo che la conduttrice quest’estate, dopo i funerali della Iena, ha subito dei violenti attacchi sul web per non aver partecipato di persona al saluto finale. Sulla vicenda Barbara ha sempre voluto tenere un basso profilo senza mai rispondere apertamente alle polemiche.

Gianluigi Nuzzi incontra la madre di Nadia Toffa

Nella giornata odierna sono uscite anche delle dichiarazioni della madre della Toffa, raggiunta dal giornalista Gianluigi Nuzzi. La donna ha parlato di quell’eredità di idee che la figlia ha lasciato a lei e a suo marito. A un mese dalla sua morte, emerge che ci sono dei progetti da realizzare proprio per volontà della conduttrice: la madre ha spiegato, durante l’intervista, che ha fatto delle sorprendenti scoperte all’interno del computer della figlia.