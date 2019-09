Nadia Toffa, madre confessa: “Scoperte nel suo computer, stateci vicino”

By

Confessioni madre Nadia Toffa a un mese dalla sua morte durante l’intervista di Gianluigi Nuzzi

La madre di Nadia Toffa ha deciso di fare delle confessioni importanti al famoso giornalista Gianluigi Nuzzi, parlando di quell’eredità di idee che la figlia ha lasciato a lei e a suo marito. A un mese dalla morte di Nadia Toffa, sappiamo che ci sono dei progetti da realizzare voluti proprio dalla conduttrice: la madre ha spiegato, durante l’intervista, che ha fatto delle sorprendenti scoperte all’interno del computer della figlia, che non ha smesso mai di pensare al prossimo e di portare avanti battaglie coraggiose.

Intervista madre Toffa di Gianluigi Nuzzi: l’affetto del pubblico e una nuova sfida

Gianluigi Nuzzi ha presentato così la mamma di Nadia Toffa: “Nadia è stata una mia cara amica e un’amica di milioni di italiani. Oggi sono venuto qui, a Brescia, per condividere con i genitori di Nadia questo momento perché ci sono delle cose importanti da dire”. Innanzitutto la madre di Nadia ha voluto fare dei ringraziamenti speciali a tutti coloro che sono stati sempre dalla parte della figlia: “Grazie per il calore che ci hanno dato le persone alla camera ardente di Nadia, non pensavamo che ci fosse nei suoi confronti così tanto affetto, che è arrivato al nostro cuore. Voglio ringraziare tutti e spero che ci stiano vicino, stiano vicino anche a Nadia, al suo essere guerriera, al suo portare avanti tante lotte”.

Le scoperte sorprendenti nel computer di Nadia Toffa: ora la madre è pronta a portare avanti la sua battaglia

Dopo la scoperta dell’ultimo desiderio confessato all’ex storico, sappiamo che Nadia Toffa ha raccolto nel suo pc delle idee importanti, che sua madre vorrebbe portare avanti aiutata da quelle persone che l’hanno sempre voluta bene: “Aprendo il suo computer abbiamo scoperto delle belle idee. Noi prenderemo questo suo testimone, ci faremo aiutare anche perché siamo anziani, non dobbiamo demordere perché è importantissimo”.