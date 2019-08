Nadia Toffa, parla l’ex fidanzato storico: “Ho raccolto il suo ultimo desiderio”

Il tumore al cervello di Nadia Toffa: parla l’ex fidanzato Massimiliano Ferrigno

La morte di Nadia Toffa ha cambiato la vita di Massimiliano Ferrigno, uno degli autori storici de Le Iene. L’uomo è stato per dieci anni il fidanzato della conduttrice, scomparsa a 40 anni lo scorso 13 agosto per via di un tumore al cervello. Un amore solido, importante, che ha però subito una battuta d’arresto nel 2017, proprio l’anno in cui Nadia è stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste e dopo essere stata trasportata al San Raffaele di Milano ha scoperto di avere un cancro. Nonostante i problemi di salute la Toffa ha poi trovato un nuovo amore ma Ferrigno le è stato accanto fino alla fine, tanto da raccogliere l’ultimo desiderio della iena.

Le parole di Ferrigno sulla storia d’amore con Nadia Toffa

“Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare”, ha puntualizzato Massimiliano Ferrigno a Di Più, nel numero in edicola da sabato 24 agosto. Quel nuovo amore, però, ha deluso la Toffa, come dichiarato dalla diretta interessata qualche mese fa: “Ho lasciato il mio fidanzato perché mi trascurava: non mi ha mai accompagnato a fare la chemioterapia”. Ferrigno, nell’intervista rilasciata alla rivista di Cairo Editore, ci ha tenuto a precisare che non è lui quell’uomo: “Non ero io il ragazzo cui Nadia si riferiva in quella frase ma era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi. Quello non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”.

L’ultimo desiderio di Nadia Toffa prima di morire

Prima di morire Nadia Toffa ha espresso il desiderio di avere don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, ai suoi funerali. Patriciello era il suo padre spirituale e un caro amico che condivideva con Nadia una battaglia importante, quella contro i roghi tossici della Terra dei Fuochi. Un desiderio che Massimiliano Ferrigno è riuscito a realizzare, in nome di quell’amore che ha sempre provato nei confronti della conduttrice e giornalista. “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”, ha detto l’autore de Le Iene.

Come è nata la storia d’amore tra Nadia e Massimiliano

Nadia Toffa e Massimiliano Ferrigno si sono conosciuti e innamorati lavorando a Le Iene. Nonostante la rottura di due anni fa i due hanno continuato a lavorare insieme con stima e affetto. E avevano tanti progetti in cantiere: dovevano girare un film, produrre e incidere le canzoni di Nadia, andare in onda con nuovi programmi. “Matrimonio? Quello no, ma chi lo sa. Era un annetto che eravamo un po’ “litigati” io e Nadia, ma senza mai perderci di vista. Non l’avrei persa di vista per tutto l’oro del mondo la mia Nadia”, ha chiarito Ferrigno.