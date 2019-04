Nadia Toffa lascia il fidanzato: “Mai accompagnata a chemioterapia”

Nadia Toffa è ritornata single: al capolinea la storia con l’ultimo fidanzato

Nadia Toffa si è lasciata col fidanzato. Sembrava proprio realizzata dal punto di vista sentimentale e invece quest’oggi ha fatto una confessione inaspettata su Instagram: lui non è l’uomo della sua vita, non è una persona attenta alle piccole e grandi cose, non condividerà con lei i momenti più speciali. Nadia è tornata single. E ha già raggiunto il suo equilibrio. Ha tenuto a precisare che adesso non ha nessuna intenzione di cimentarsi in una nuova relazione: sta bene così. Sta combattendo contro la sua malattia e riceve continuamente nuova forza da parte dei suoi compagni di sempre e quella famiglia che non la lascia mai sola.

La confessione di Nadia Toffa sull’ex fidanzato: i motivi della rottura

A sorpresa, Nadia Toffa ha spiegato su Instagram che non sta più insieme al suo ragazzo (l’annuncio del suo fidanzamento era avvenuto mesi fa): “Buongiorno, amici miei. Tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh, l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova: i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati, la mia famiglia specialissima, voi!”.

Ringraziamenti speciali e auguri ai fan

Ultimamente ha spiegato quanto dolore provocano alla sua famiglia coloro che la danno per morta. Nadia, però, è una vera guerriera. Adesso andrà avanti senza il suo fidanzato, ma con quei fan che la sostengono sempre, ai quali ha voluto fare dei ringraziamenti speciali: “Chi ti vuole bene il tempo lo trova, giusto? Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi. P.S. Ovviamente non sono in cerca. Vorrei solo il vostro parere. Vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere. Grazie”.