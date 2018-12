Nadia Toffa allo scoperto: “Lui è Max” Fidanzato? “Troppo riduttivo”

Nadia Toffa allo scoperto su Instagram. La giornalista con un lungo post presenta per la prima volta la ‘sua’ persona speciale: “Lui è Max”. Fidanzato? “Troppo riduttivo”

Nadia Toffa esce allo scoperto e presenta su Instagram una persona a lei molto cara, finora tenuta gelosamente lontana dal gossip e dai riflettori. Si tratta dunque del suo fidanzato? La giornalista de Le Iene definisce addirittura riduttiva tale definizione nel mostrare l’uomo e nel descriverlo. “Buongiorno amici carissimi. Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi… una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre”, ha esordito via social la scrittrice bresciana. Ma che ruolo ha nella sua vita? Cosa rappresenta? “Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. Lui è Max”.

“Lui per me c’è sempre e così io per lui”. La giornalista de Le Iene presenta Max sui social

“E io da sempre lo chiamo Maxi”, prosegue Nadia Toffa che poi svela qualche dettaglio in più sul suo ‘uomo ombra’. “Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. (Ah, quando ci vedrà su Instagram viene a casa mia e mi strozza)”. La iena, che come ormai è noto, sta affrontando una dura lotta contro il cancro, invita poi i suoi tanti follower a vivere al meglio ogni attimo dell’esistenza: “Assaporate la bellezza della vita. Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti agli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza e buona vita a tutti”.

Il mistero attorno a Max, l’uomo presentato da Nadia Toffa sui social

Diversi giorni fa la Toffa, sempre via social, aveva dichiarato di sentirsi innamorata, ma comunque single. Dunque Max chi è? Un compagno di vita? Un amico per la pelle? Forse è meglio accettare semplicemente quanto scritto dalla giornalista: “Tutto è troppo riduttivo”.