Nadia Toffa, foto e news dall’ospedale: “Stamattina chemioterapia”

Nadia Toffa pubblica le foto dall’ospedale. “Stamattina di nuovo chemioterapia! Sulla sacca vedete la data di oggi”. News sulla conduttrice de Le Iene

Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro. La frizzante conduttrice e giornalista de Le Iene, nonostante la malattia, non perde il buon umore, la combattività e la tenacia che la contraddistingue. Così, anche oggi è apparsa sui social. E lo ha fatto in un momento particolare e in un luogo che purtroppo ha frequentato spesso negli ultimi mesi: si è cioè mostrata in ospedale mentre stava facendo un infusione. Giusto per anticipare gli stolti mugugni che ogni tanto si levano sulla veridicità di alcune news che la riguardano ha pure messo in bella vista la data degli scatti (oggi 10 dicembre 2018).

“Sulla sacca vedete la data, il liquido preferisco immaginare sia frappè alla vaniglia”. Il post social di Nadia Toffa mentre si sottopone alla chemioterapia

“Stamattina di nuovo chemioterapia! – scrive la giornalista, postando due scatti sui suoi canali social mentre è in ospedale – E proprio mentre ero in infusione ho pubblicato le foto delle Iene di ieri sera (risalenti a stamane, ndr) per tirarmi su di morale leggendo i vostri commenti meravigliosi“. Nadia, quindi, puntualizza il giorno in cui si è sottoposta alle cure, probabilmente per evitare qualsivoglia retropensiero che a volte la taccia di sensazionalismo: “Sulla sacca vedete la data, il liquido preferisco immaginare sia frappè alla vaniglia. Che fate voi di bello oggi? Qui non si molla MAI. Buona vita”. Immediata la risposta dei suoi follower, che l’hanno ricoperta di commenti di sostegno. Tra la moltitudine di reazioni ne è sbucata una d’eccezione. Quella che fa riferimento al cantante Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci scrive a Nadia Toffa

“Mai… si molla”, le ha scritto Biagio Antonacci, a cui la Toffa ha subito fatto eco: “Mai, amico mio“. La battaglia di Nadia dunque continua con il sorriso sulle labbra. Eppure, come è normale che sia, da parte sua la preoccupazione è molta. “La gente mi crede Wonder Woman, ma non sono d’acciaio. Ho paura di morire, come tutti”, ha recentemente dichiarato nell’intervista concessa al settimanale Oggi. “Quando ho saputo che il tumore era ancora lì, bello accanito, mi sono sentita persa” ha dichiarato “Annaspavo nel buio”. Il riso però non si può negare ed il motivo è semplice: “Un malato è già triste di suo, ha bisogno di avere intorno gente allegra, col sorriso. Lo dico sempre ai miei amici”.