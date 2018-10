Nadia Toffa: “Ho paura di morire ma non voglio fare pena a nessuno”

Nadia Toffa si racconta: la sua personale battaglia contro il cancro e i momenti di paura

La Nadia Toffa che conosciamo noi è una persona combattiva, forte e in grado di rispondere con forza e prontezza alle avversità. La visione che abbiamo, però, è quella di telespettatori esterni e, quindi, lontani dalla quotidianità della giornalista. La sua vita privata e la sua personale lotta contro il cancro, però, Nadia ha deciso comunque di raccontarla nel suo nuovo libro (Fiorire d’Inverno, edito da Mondadori). Il suo cuore, inoltre, la Toffa lo ha aperto recentemente anche in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi dove ha dichiarato: “La gente mi crede Wonder Woman, ma non sono d’acciaio. Ho paura di morire, come tutti”.

Nadia Toffa: “Mi sono sentita persa, ma non voglio far pena a nessuno”

Dopo le cure in ospedale, ha raccontato Nadia Toffa durante l’intervista, dover fare i conti con la notizia della recidiva non è stato facile per lei. “Quando ho saputo che il tumore era ancora lì, bello accanito, mi sono sentita persa” ha dichiarato “Annaspavo nel buio”. Perché non ha parlato subito e pubblicamente di questo la Toffa lo ha pure spiegato. “Io non voglio far pena a nessuno” ha affermato la Iena “Un malato è già triste di suo, ha bisogno di avere intorno gente allegra, col sorriso. Lo dico sempre ai miei amici”.

Nadia Toffa: dopo le polemiche fa chiarezza sul messaggio del suo libro

Dopo le critiche ricevute per aver associato, durante la promozione del suo libro, la parola “cancro” alla parola “dono”, Nadia Toffa su Oggi è tornata a ribadire il vero significato del suo messaggio. “Intendevo dire che qualsiasi difficoltà nella vita può essere trasformata in un’occasione” ha spiegato “Il Signore non è cattivo. So che quello che mi ha dato è commisurato a me, alla mia forza. Chi l’ha capito mi ha scritto cose bellissime”.