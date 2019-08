Nadia Toffa, camera ardente a Brescia e data funerale

By

Camera ardente Nadia Toffa e data del funerale: ultimi aggiornamenti sulla conduttrice

Nadia Toffa è venuta a mancare all’età di 40 anni. La conduttrice de Le Iene ha lasciato un bel ricordo ai suoi colleghi, ma anche a quelle persone che l’hanno seguita sempre in televisione e che l’hanno sostenuta, con delle parole di conforto, durante la sua lotta contro il tumore. Nadia ha sempre tenuto duro, ha sempre cercato di avere una vita normale, ma quest’oggi la sua battaglia si è conclusa. È stata allestita la camera ardente nel teatro Santa Chiara, a Brescia, dove Nadia è nata e cresciuta; i funerali verranno invece celebrati la mattina del 16 agosto nella cattedrale della città.

L’annuncio importante di Padre Maurizio Patriciello sul funerale di Nadia Toffa

Padre Maurizio Patriciello, il parroco anti-roghi della Terra dei Fuochi, è stato incaricato proprio dalla Toffa di celebrare il suo funerale, come ha spiegato lui stesso su Facebook: “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei Fuochi”.

Dediche e polemiche sulla morte di Nadia Toffa

La Repubblica è stata una delle testate giornalistiche più importanti ad aver parlato della camera ardente di Nadia Toffa, dove non sono mancate delle persone famose. Alcune di queste (come Maria De Filippi e Barbara d’Urso) hanno scritto delle dediche importanti tramite social. Nadia era stata proclamata proprio l’anno scorso “personaggio dell’anno” a Brescia durante una cerimonia organizzata dal Museo nazionale della fotografia. Nonostante la triste notizia, qualcuno ha fatto anche delle polemiche attorno alla morte di Nadia Toffa.