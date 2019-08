Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso: tutti i Vip ricordano Nadia Toffa

Nadia Toffa è morta. Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso, i suoi amici e colleghi la ricordano così

La notizia della morte di Nadia Toffa è stato un pugno allo stomaco. Un colpo al cuore per il pubblico italiano, tanto affezionato a lei, e per i suoi amici e colleghi, che avevano avuto l’onore di conoscerla. Nadia aveva solo 40 anni ma purtroppo il cancro, la terribile malattia contro la quale ha dovuto combattere, l’ha portata via. Il doloroso annuncio è stato dato stamane tramite il profilo ufficiale de Le Iene che, inoltre, le hanno dedicato uno straziante pezzo che racconta chi era la guerriera dal sorriso d’oro. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia di Nadia e sono tantissimi i volti televisivi che le hanno rivolto un pensiero, una dedica tramite i loro profili social. Non passano inosservate le parole dei suoi colleghi e delle persone a lei più strette come per esempio, Ilary Blasi, Nicola Savino, Giulio Golia, Stefano Corti e Matteo Viviani. Degni di nota sono anche i ricordi delle celebrità italiane come per esempio le presentatrici Simona Ventura e Barbara d’Urso.

Nadia Toffa è morta, il ricordo dei suoi amati colleghi

A ricordare Nadia Toffa sono stati prima di tutto i suoi colleghi. Coloro che hanno vissuto la conduttrice per anni accanto a lei, condividendo gioie e dolori. Commuovono le parole di Ilary Blasi e la lettera di Giulio Golia ‘l’orso buono’. Scopriamo insieme che cosa hanno scritto sui social.

Ilary Blasi, l’emozionante ricordo di Nadia

Ilary Blasi aveva conosciuto Nadia Toffa proprio grazie al programma de Le Iene dove lei, seduta dietro al celebre bancone, lanciava i servizi della fortissima iena dal caschetto biondo. La moglie di Francesco Totti, ha postato una bellissima foto che la ritrae abbracciata alla sua amica e l’ha ricordata così: “Tanti ricordi tante serate e tante risate …..così voglio ricordarti cara Nadia 🙏❤️ti abbraccio forte come in questa foto.”

Giulio Golia, il saluto dell’orso buono al suo scricciolo

Giulio Golia, che per anni ha lavorato fianco a fianco con Nadia Toffa le ha dedicato emozionanti. Il suo ‘orso’ oggi la piange così: “Mi dicevi sempre che ero il tuo ‘orso buono, quante litigate ci siamo fatti ma finivano sempre con un abbraccio, come una vera famiglia. Eri uno scricciolo caz*uto ma, allo stesso tempo, affettuosa e dolce , sempre pronta ad affrontare una nuova sfida. Mi mancherai tanto, nulla sarà uguale ti porterò sempre nel mio cuore. Il tuo orso buono”.

Matteo Viviani che alla ‘sua piccola’ fa una promessa

Duro colpo anche per la iena Matteo Viviani che con Nadia Toffa aveva un rapporto più che speciale: “Ciao piccola mia… continueremo tutti ad amarti ed ammirarti. ❤️”.

Stefano Corti e l’indimenticabile risata di Nadia Toffa

Stefano Corti, invece, di Nadia non dimenticherà mai l’inconfondibile risata: “Chi ti conosceva non scorderà mai la tua risata. Forte, contagiosa, dirompente. Ti rappresentava alla perfezione. Non si può ridere di tutto e di tutti, ma ci si può provare. Lo ha detto Nietzsche. Tu lo hai fatto nel momento peggiore, ti ho ammirato. Questo è il primo pensiero quando mi parlano di te. Ciao Nadia”.

Addio a Nadia Toffa, le dediche delle celebrities italiane

Tante sono state le celebrities italiane che sul web hanno lasciato accorati post dedicati al noto volto de Le Iene. Tra di loro ci sono le conduttrici più amate e volti della musica italiana.

Simona Ventura: “Nadia mi sento persa, stammi vicino”

Simona Ventura ha scritto a Nadia e una vera e propria lettera: “Cara Nadia sono qui seduta senza trovare le parole. No, stavolta non riesco a vedere nulla di consolante in tutto questo, se non il coraggio che hai dimostrato e che mi ha insegnato, ancora di più, i veri valori della vita. Non hai mai mollato, come una vera leonessa, anche quando ti eri resa conto che quella maledetta malattia aveva vinto. Sono andata a rivedere nostri messaggi e, a dimostrazione di quanto sei sempre stata eccezionalmente speciale, non mancavi mai gli auguri alle feste, un commento carino. Tra gli altri mi avevi inviato una canzone scritta e cantata da te: ‘Diamante briciola’. Dice: “stringila forte non farla andare via, anche se non sarà mia è diamante Briciola” Sono persa. Stammi vicino. Ti voglio bene!”.

Barbara d’Urso: “Oggi sono triste, cara Nadia”

Anche Barbara d’Urso, per Nadia Toffa, ha scritto una toccante lettera: “Mi inca*zavo sempre quando quegli stupidi cretini ti attaccavano ma tu mi dicevi: “Dai amica facciamoci una risata insieme”(anche se so che ci stavi male). E poi quando venivi nel mio camerino ridendo, sempre ridendo, con quel cappello a falde larghe che dovevano nascondere anche se non te ne fregava niente di nascondere. E poi mille altre cose. Oggi sono triste. Ti saluto come mi salutavi tu: Ciao TesorA. Con la A maiuscola.” Infine, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha dedicato alla Iena una celebre poesia di Alda Merini.

Silvia Toffanin che saluta Nadia dal profilo di Verissimo

Silvia Toffanin, che ha avuto l’onore di intervistare Nadia proprio durante il suo periodo difficile, tramite il profilo di Verissimo ha salutato così la Iena: “Buon viaggio Nadia. Conservo il tuo abbraccio per sempre nel mio cuore. Ci mancherai ♥️ Silvia e tutti noi di Verissimo”.

Lorenzo Jovanotti: “Il tuo coraggio resta, hai vinto tu”

Commoventi anche le parole del cantante, Lorenzo Jovanotti: “Ciao Nadia Toffa ci si impiegava un attimo a volerti bene, uno sguardo due parole e sembrava di essere amici da sempre. Hai lasciato entrare tutti nella tua vita perché vedessero quanta forza c’era dentro quel corpo leggero. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua amicizia istantanea. Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta. Ciao Nadia”.

Iva Zanicchi e l’enorme dispiacere per la scomparsa di Nadia

Iva Zanicchi ha voluto mandare un messaggio alla famiglia Toffa: “Un enorme dispiacere per la scomparsa di Nadia Toffa . Sono vicina alla sua famiglia. #nadiatoffa 💔”.

Fedez incredulo per la scomparsa della sorridente Iena

Fedez ha conosciuto Nadia Toffa proprio a Le Iene dove ha avuto l’onore di sedersi accanto a lei dietro al famoso bancone. Il rapper stamattina ha pubblicato una story con un cuore rosso e la scritta “Ciao Nadia” e sul suo profilo ha postato una foto dove lo si vede ridere insieme a lei. “Ciao Nadia ❤️ Non mi sembra vero” ha scritto il marito di Chiara Ferragni che, invece, ha commentato con un cuore spezzato.