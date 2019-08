Benedetta Mazza, accusa pesante: “Parla di Nadia Toffa ma poi…”

Accuse contro Benedetta Mazza per un post scritto dopo la dedica a Nadia Toffa

Benedetta Mazza è stata nuovamente bersagliata da alcuni follower di Instagram. Cos’è successo questa volta? Non hanno ritenuto assolutamente giusta la sua scelta di pubblicizzare un prodotto a pochi minuti dalla condivisione, tramite story, di un saluto a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene che è venuta a mancare quest’oggi. Un’accusa pesante, che non ha lasciato indifferente la Mazza: ha deciso di chiarire per far sgonfiare il prima possibile questa polemica che l’ha infastidita parecchio. Non le piace per nulla fare guerre social – anche al Grande Fratello ha avuto sempre una parola buona per tutti – e ha pensato bene di mettere un punto sulla faccenda con un messaggio pubblico.

Benedetta Mazza parla di Nadia Toffa, ma qualcuno ha qualcosa da ridire: botta-e-risposta

Sotto alla foto con cui Benedetta del Gf parla di un prodotto, una follower le ha scritto: “Fai il post per Nadia Toffa e poi hai il coraggio, dopo dieci minuti, di pubblicizzare. Senza pudore proprio! Ma il rispetto sapete cosa vuol dire? Bah!”. Benedetta Mazza non l’ha mai conosciuta di persona, ma comunque si è unita al gruppo di Vip che le hanno fatto delle dediche speciali; l’ha vista attraverso la televisione ed è stata sempre colpita dalla sua forza. Per questo le parole scritte contro di lei non l’hanno lasciata indifferente: “Ma cosa vuol dire? Certo che mi dispiace per Nadia! È una grande donna e mi dispiace di non averla mai conosciuta personalmente. Oggi il mio pensiero corre a lei. Ma questo è un altro discorso. Questo è un post per parlarvi di un prodotto che utilizzo”.

Critiche feroci a Benedetta Mazza: le ultime polemiche

Proprio poco tempo fa, Benedetta Mazza ha fatto arrabbiare qualcun altro: le hanno detto che fa troppo la moralista e che dovrebbe imparare a giudicare meno gli altri. Sta ricevendo molto più attacchi adesso che è sempre presente sui social network, che durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip… in che altro modo la punzecchieranno la prossima volta?