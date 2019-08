Benedetta Mazza attaccata: “Moralista!”, lei: “Troppe maschere”

Gf ultime notizie, Benedetta Mazza criticata: vuole fare sempre la morale agli altri?

Benedetta Mazza ha dato una svolta alla propria vita dopo il Grande Fratello: il reality show le ha permesso di riscoprire le sue passioni (come quella del canto) e di creare degli autentici legami di amicizia (Jane Alexander è sempre nel suo cuore). Inoltre Benedetta è circondata dall’affetto dei suoi fan, che la seguono attivamente su Instagram: la ragazza piace, molti ascoltano con piacere quello che succede durante la sua vita, ma comunque c’è sempre qualcuno a puntarle il dito contro. Non può piacere a tutti. Ora è stata accusata di essere moralista, di sentirsi troppo perfetta: accuse, queste, che la modella curvy non ha per niente digerito.

L’accusa contro Benedetta Mazza

Queste le critiche a Benedetta del Gf: “Benny, tu sei bellissima e una brava ragazza e io ti adoro, lo sai. Ma tutti abbiamo difetti caratteriali e pure tu. Non fare sempre la moralista e la santa. Tutti hanno piccole mascherine, compreso io. Anche io ho tanti difetti. Non arrabbiarti. Lo sai che io ti scrivo sempre cose belle e buone perché le penso davvero, però adesso ti santifichi un po’ troppo”. Dopo aver risposto a tutte le domande sul suo rapporto con Stefano Sala, adesso Benedetta deve anche spiegare altro…

Benedetta Mazza non sta zitta: si difende così

Benedetta Mazza è stata criticata per questa frase di Luigi Pirandello pubblicata sul suo profilo Instagram: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”; si è difesa così: “Questa è una frase di Pirandello che condivido. Troppe maschere. Io ho tanti difetti, ma sono me stessa. Non mi santifico. Non parlo di me o di altri. Penso solo che questa frase sia una grande verità. Di me si può dire di tutto, tranne che porto una maschera”.