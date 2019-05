Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi, è tutto finito dopo il Gf Vip: “Non è andata”

Stefano Sala e Benedetta Mazza, cosa è successo dopo il Gf Vip tra i due?

Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi non si sentono più. Tra i due ex gieffini è finita anche l’amicizia. Al Grande Fratello Vip 2018 sembrava essere nata un’intesa fra loro che potesse andare oltre. Eppure, i due in Casa si erano definiti sempre e solo amici. Stefano Sala era fidanzato con Dasha, poi dopo la fine del reality show aveva fatto sapere che si erano lasciati. Oggi Stefano e Dasha stanno di nuovo insieme e chi è rimasta tagliata fuori da tutto è proprio Benedetta. O magari è successo per sua scelta? Sembra strano che sia finita un’amicizia che sembrava essere invece molto forte. Non possiamo tralasciare l’ipotesi contraria, cioè che si siano soltanto allontanati e che comunque non ci sia nessun astio tra loro. Giudicate voi dalle parole di Benedetta Mazza!

Benedetta Mazza parla di Stefano Sala: “Non ci sentiamo più”

La modella ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più e quando ha parlato dei suoi ultimi programmi in televisione, ha detto che il Grande Fratello Vip le ha permesso di conoscere anche persone meravigliose. Al giornalista è venuto spontaneo chiedere di Stefano, sentendo parlare di persone con cui ha legato di più, e ha anche detto che sembrava essere nato l’amore in Casa. Benedetta ha risposto così: “Con Stefano non è andata oltre l’amicizia e non ci sentiamo più. Ora voglio dedicarmi al lavoro”. Cosa avrà voluto dire, fra le righe? Forse che hanno provato a stare insieme e non è andata bene? Oppure Stefano ha semplicemente scoperto di essere innamorato di Dasha?

Benedetta Mazza single, con Stefano è finita anche l’amicizia

Forse non avremo mai risposte a queste domande, Stefano e Benedetta potrebbero non raccontare mai come sono andate le cose e perché oggi non si sentono neanche più. Non dimentichiamo che la loro amicizia non è nata nella Casa, ma esisteva già prima perché fanno parte della stessa agenzia e si frequentavano spesso. A gennaio, inoltre, si mostravano ancora insieme in televisione contro Dasha. Tornando alla Mazza, comunque, scopriamo che oggi è single: “Sono sola”, ha fatto sapere tramite l’intervista.

Benedetta Mazza fa chiarezza sull’intervista: si riferisce anche a Stefano?

A onor di cronaca, va detto che Benedetta ha deciso di fare chiarezza sull’intervista. Con delle stories su Instagram ha detto: “Sono state scritte cose che assolutamente sono inesistenti, ci terrei a fare una smentita ufficiale. […] Forse questa intervista non è proprio quello che è la realtà. E mi dispiace molto perché io ho raccontato altre cose. […] Sono consapevole di quello che dico, […] ho ancora una buona memoria”. Questo sarà riferito anche alla parte su Stefano e quindi non è del tutto vero che non hanno più rapporti?