Stefano Sala e Dasha sono tornati insieme, è ufficiale: l’ex gieffino conferma tutto

Stefano Sala e Dasha di nuovo fidanzati: la coppia esce allo scoperto

Adesso è ufficiale, Stefano Sala e Dasha sono tornati insieme. Dopo le incomprensioni e la crisi nata dopo il Grande Fratello Vip 2018, è tornato il sereno tra i due modelli. Evidentemente Stefano ha avuto modo di fare bene chiarezza nel suo cuore e avrà capito di nutrire forti sentimenti verso Dasha. La sua fidanzata sarà giunta alle stesse conclusioni, visto che ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex gieffino. Stefano e Dasha sembravano davvero convinti di voler chiudere la loro relazione quando intervenivano nei programmi di Barbara d’Urso. E invece, a sorpresa forse, è arrivata la conferma stamattina del ritorno di fiamma.

Gf Vip, Stefano Sala e Dasha sono tornati insieme: i due insieme in montagna

Stefano e Dasha sono di nuovo fidanzati e dopo giorni di gossip, avvistamenti e confronti tra foto di uno e foto dell’altro per capire se stavano nello stesso posto, oggi è ufficiale. A renderlo ufficiale è stato Stefano, che ha postato poco fa un video dove inquadra prima la ritrovata fidanzata Dasha, seduta di fronte a lui, e poi riprende sé stesso. Nessun bacio, nessuna frase o parola aggiunta, solo loro due insieme e una canzone in sottofondo. I due si trovano insieme in montagna, pronti a trascorrere una giornata sciando e divertendosi sulla neve. Sarà un’altra giornata per capire se i sentimenti fra loro sono reali e forti? Probabilmente no, visto che già nelle scorse settimane si sono visti più volte. Se Stefano ha voluto rendere tutto ufficiale, un motivo ci sarà.

Stefano e Dasha di nuovo insieme dopo i dubbi: addio Benedetta!

Forse in pochi si aspettavano di leggere di Stefano Sala e Dasha di nuovo insieme, anzi la maggior parte del pubblico dava quasi per scontato un lieto fine tra Stefano e Benedetta. Questi ultimi erano intervenuti anche a Pomeriggio 5 per prendersi le proprie responsabilità di quanto accaduto verso Dasha. La bella modella ucraina non era rimasta a guardare, anche lei è stata ospite di Barbara, ma era chiaro che provasse ancora un sentimento per Stefano. A quei sentimenti oggi i due hanno deciso di dare una seconda possibilità. Torneranno, stavolta insieme, a Pomeriggio 5 a raccontare come è andata? O forse diranno di essere diventati dei buoni amici?