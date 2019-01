Stefano e Benedetta in vacanza insieme: i due inseparabili anche nel nuovo anno

Stefano Sala e Benedetta Mazza inseparabili: l’amicizia prosegue dopo il Grande Fratello Vip

Stefano Sala e Benedetta Mazza sono in vacanza insieme! Dopo il Grande Fratello Vip gli occhi sono puntati sui due modelli, in tanti infatti aspettano di scoprire se l’amicizia fra loro si trasformerà in altro. Stefano e Benedetta al Gf Vip erano molto vicini e un po’ tutti hanno pensato che potesse esserci qualcosa in più dell’amicizia. Altri invece sostenevano che fosse una vicinanza di convenienza, un triangolo amoroso con Dasha studiato a tavolino per stare al centro dell’attenzione. Così non è stato però, perché i due ex gieffini sono amici anche dopo il Gf Vip 2018. Esattamente come lo erano anche prima. Le ultime news sui due però fanno ben sperare chi li vorrebbe insieme come coppia!

Stefano e Benedetta in vacanza insieme: dopo il Gf Vip sono inseparabili

Il gossip non abbandona Stefano e Benedetta dopo il Gf Vip ed è stato semplice scoprire che in questi giorni sono in vacanza insieme. Non hanno postato nulla loro due su Instagram in cui appaiono insieme, ma fare due più due non è stato difficile. Sono entrambi in vacanza sulla neve, da ieri. Si trovano a Foppolo, in provincia di Bergamo, e potrebbero aver voluto evitare di inquadrarsi nelle rispettive storie di proposito. Peccato che sui profili di entrambi sia comparso Tommaso Zorzi e quest’ultimo sul suo profilo abbia pubblicato un video in cui erano tutti a pranzo insieme! Tra Stefano e Benedetta non sono mancati sguardi complici e sorrisi mentre scherzavano, proprio come succedeva nella Casa del Gf Vip. Ma non c’è da stupirsi più di tanto perché i due non hanno smesso di frequentarsi, hanno anche realizzato un progetto insieme che ha entusiasmato i fan.

Gf Vip, Stefano e Benedetta insieme: le ultime news sui due modelli

Con loro comunque c’è anche Roberta Bonanno, che aveva attaccato duramente Dasha e fatto capire che vorrebbe Stefano e Benedetta insieme! Su di lei quindi stanno riponendo tutte le speranze i tanti fan che sognano un fidanzamento imminente tra i due ex gieffini: la cantante farà da Cupido? Per il momento possiamo parlare solo di amicizia, ma neanche Benedetta e Stefano possono sapere cosa riserva loro il futuro quindi tutto è possibile. Inoltre non dimentichiamo che pochi giorni fa Stefano ha fatto sapere che con Dasha non va proprio tutto benissimo…