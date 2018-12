Stefano Sala e Dasha beccati insieme ma qualcosa non quadra: la segnalazione

Stefano Sala e Dasha stanno insieme dopo il Gf Vip 2018: manca solo l’ufficialità, eppure non convincono

Stefano Sala e Dasha stanno insieme, ma qualcosa non quadra. Il modello del Gf Vip 2018 sta trascorrendo alcuni giorni in montagna insieme alla figlia Sofia, che non può mai mancare al suo fianco. Pare non siano soli però, perché insieme a loro c’è anche Dasha! Tra i due sembra ormai chiaro che sia tornato il sereno… Forse. Stefano e Dasha sono stati avvistati insieme, ma la segnalazione non parla di molto affiatamento fra loro. Chi li ha beccati insieme in montagna ha scattato un paio di foto e ha inviato la segnalazione a Isa e Chia, che poco fa ha riportato tutto ai lettori e non mancando di aggiungere i dubbi di chi li ha visti.

Stefano e Dasha news, i due modelli insieme ma qualcosa non quadra

Nella segnalazione su Stefano Sala e Dasha si legge che i due sono insieme a Madesimo, in provincia di Sondrio. Si tratta di un piccolo paese di montagna dove è possibile sciare e trascorrere qualche giorno di divertimento sulla neve. La ragazza che li ha avvistati però ha fatto sapere che mentre Stefano e la piccola Bubi, il nomignolo dato alla figlia, si divertivano sciando, Dasha era sempre al telefono e sembrava non curarsi di loro. Pare che fra i due non ci sia stato nessun gesto d’affetto, né un bacio né un abbraccio e che invece sembrava fossero piuttosto distanti fra loro. Ovviamente non possiamo dare per certo il tutto perché non abbiamo più la possibilità di seguirli h24 come al Grande Fratello Vip, guardando e sentendo tutto e avendo la certezza di ciò che succede. E questa riservatezza dopo il Gf Vip non riguarda poi molto Stefano e Benedetta, che parlano liberamente del loro rapporto e continuano a emozionare.

Stefano Sala e Dasha, cosa è successo dopo il Gf Vip?

Dietro al comportamento di Stefano e Dasha comunque potrebbe esserci un’altra spiegazione, per esempio potrebbero aver avuto una discussione poco prima che questa ragazza li vedesse insieme. Oppure Dasha ha perdonato Stefano ma ha bisogno di un po’ di tempo prima di superare del tutto ciò che è successo con Benedetta (che intanto si mostra nostalgica sui social). Così come può essere che sia semplicemente fatta così, magari non le piacciono i gesti affettuosi in pubblico ed è molto riservata. Insomma, tutto può essere! Certo è che qualcosa non convince di questo rapporto. Per esempio, come mai Stefano Sala e Dasha non si mostrano insieme sui social? Prima lo facevano, mentre ora lui pubblica solo foto e video con la figlia, come in questi giorni. Della fidanzata non c’è traccia. Che stiano prima provando a ricominciare e solo quando saranno certi di cosa sta succedendo fra loro lo renderanno pubblico? Vedremo…