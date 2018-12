Stefano e Benedetta ancora insieme dopo il Gf Vip: la sorpresa ai fan

Stefano Sala e Benedetta Mazza ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip

Ci sono news su Stefano e Benedetta: dopo il Gf Vip i due continuano a sorprendere. I fan che li seguono su Instagram non hanno potuto fare a meno di notare, con piacere, che l’amicizia fra i due prosegue. Per il momento non c’è nulla di più, se vi aspettavate di scoprire oggi che Stefano e Benedetta stanno insieme purtroppo dobbiamo deludere le vostre aspettative e dirvi di no. Nonostante questo, chi si è affezionato a loro durante il Gf Vip non può che gioire per il loro rapporto. Più volte in Casa Benedetta si è mostrata timorosa di non avere con Stefano lo stesso rapporto che hanno costruito sotto le telecamere. Lui l’ha rassicurata dicendo che la loro amicizia non sarebbe cambiata e così sta succedendo.

Stefano e Benedetta insieme, il nuovo progetto dei due amici

Ma oltre all’amicizia c’è altro che lega Stefano e Benedetta. Tutti sanno ormai che fanno parte della stessa agenzia, per cui c’è da stupirsi se lavorano insieme. Ed è ciò che sta succedendo in queste settimane! Una volta usciti dal Grande Fratello Vip, con la tristezza di doversi separare, stanno lavorando a un nuovo progetto insieme. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma qualcosa possiamo dedurre da alcune storie dei scorsi giorni e da un messaggio scritto stanotte dal modello. “Questo ragazzo in 20 min con un microfono e un mixer ha saputo far un capolavoro con me e Benny”, ha scritto Stefano ringraziando chi ha aiutato lui e Benedetta a… Incidere una canzone?

Stefano e Benedetta dopo il Gf Vip, le ultime news

Nella Casa abbiamo scoperto che sia a Stefano sia a Benedetta piace cantare, ed è solo l’ennesima cosa in comune che li unisce in modo speciale. Con la popolarità avuta grazie al Gf Vip 2018 e una volta conquistato anche l’affetto del pubblico, ora i due modelli potrebbero portare in scena la loro passione per il canto. Il gossip in questi giorni ha travolto il modello, che era insieme a Dasha in vacanza ma sembravano distanti, ma oggi questa novità, che potrebbe essere una canzone, riporta l’attenzione su Benedetta e Stefano.