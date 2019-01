Stefano Sala, adesso parla Dasha: prime dichiarazioni a Pomeriggio 5

Dasha a Pomeriggio 5 dopo la rottura con Stefano Sala: rivelazioni importanti

Oggi, Barbara d’Urso ha sganciato una vera e propria bomba nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5. La conduttrice ha ospitato in studio Dasha, l’ormai ex fidanzata di Stefano Sala. La bellissima modella ucraina ha parlato per la primissima volta di fronte le telecamere di Canale 5. Dopo l’annuncio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, arriva ora la conferma della dolce Dereviankina. Dopo tanto silenzio, la diretta interessata ha svelato le sue emozioni e le sue prime impressioni nei confronti della rottura con Sala.

Stefano Sala, a Pomeriggio 5 Dasha: le dichiarazioni dopo la rottura

Riguardo a ciò che ha visto accadere all’interno della Casa del GF Vip, Dasha è stata molto chiara. “Non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere. Ma quello che è successo è successo e nella vita può succedere di tutto.” La giovane donna non si aspettava una cosa simile anche e soprattutto perché prima dell’inizio del reality-show, lei e Stefano avevano dei progetti da realizzare insieme. “Noi aspettavamo tanto le feste di Natale. Volevamo ovviamente festeggiare insieme il Natale, tutte le ferie.” Nonostante ciò, la bella ucraina alla fine ha scelto di non seguire più il suo fidanzato e di voler solo aspettare la fine del programma per poter parlare con lui in privato. “A un certo punto ho iniziato a capire che qualcosa non andava. Ci sono state delle parole che ha detto lui. Ha detto che non mi pensa, che non gli manco. Sono queste le parole che ho sentito.”

Pomeriggio 5, Dasha e Stefano non torneranno insieme: le parole su Benedetta Mazza

Ad oggi, Dasha non crede che ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma tra lei e Stefano. Per la modella, non esistono periodo di pausa tra due persone. “I miei sentimenti sono sempre stati molto forti e non ho mai dubitato di questo. Io vado avanti con la mia vita, certo che da sola. Dopo aver visto il suo comportamento lì dentro non potevo essere felice. Da tutte le parti arrivavano opinioni diverse.” Insomma, ad oggi tra i due è tutto finito e su Benedetta Mazza la Dereviankina preferisce non dire assolutamente nulla.