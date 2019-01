Stefano e Benedetta rispondono a Dasha: “Ci siamo presi tutti la responsabilità”

Stefano Sala e Benedetta Mazza a Pomeriggio 5: la risposta all’intervista di Dasha

Stefano Sala e Benedetta Mazza sono stati ancora ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. I due ex gieffini hanno risposto alle parole di Dasha, arrivate sempre nello studio di Carmelita. Entrambi hanno visto l’intervista e hanno concordato con gli altri ospiti sul fatto che la modella ucraina sia stata dolce e gentile. In particolare, Stefano ha voluto subito evidenziare che le dichiarazioni di Dasha non sono lontane dalle sue: “È stata abbastanza coerente con quello che comunque ho detto io la scorsa volta. Purtroppo la storia è finita e bisogna imparare a voltare pagina e andare avanti”. Barbara ha poi mandato in onda un riassunto dell’intervista a Dasha. Da questa ha estrapolato un particolare, ovvero il suo dire di non voler parlare di Benedetta perché sarebbe stato umiliante.

Stefano e Benedetta si discolpano: “Ci siamo presi tutti la responsabilità di quello che abbiamo fatto”

Per questo ha chiesto a Benedetta perché lo reputasse umiliante e lei ha risposto: “Non lo so. Posso immaginare che non le siano piaciute quelle immagini, però sapevamo tutti e due che eravamo al Grande Fratello. È una cosa che uno si vive. […] Quindi io immagino che non sia stato bello vedere quelle cose, però nessuno ha mai detto il contrario”. Gli ospiti di Pomeriggio 5 hanno spiegato a Stefano e Benedetta che in Casa avrebbero potuto immaginare cosa stesse succedendo fuori, ma i due hanno risposto dicendo che ne erano consapevoli e non si sono stupiti della reazione di Dasha. In effetti, Benedetta e Stefano hanno ribadito più volte nel corso della puntata che sono consapevoli di quanto è successo: “Ci siamo presi tutti la responsabilità di quello che abbiamo fatto. Non capisco, è una caccia alle streghe”, ha detto la Mazza. “Ma io comunque mi sono preso le mie responsabilità di quello che ho fatto. Credo che comunque io abbia visto lei, abbia parlato con lei, abbiamo chiarito le cose io e lei”, ha spiegato Sala. Effettivamente, Stefano e Dasha hanno trascorso dei giorni insieme prima di capire cosa farne del loro rapporto.

Stefano Sala e Dasha: “Se dovesse aver bisogno io ci sono”

A Pomeriggio 5 Stefano e Benedetta sono stati un po’ attaccati per ciò che hanno fatto nella casa. Tuttavia, il modello ha fatto notare che si sente in colpa perciò ammette le sue colpe, in un certo senso. Barbara d’Urso ha preso le sue difese dicendo che i sensi di colpa sono comunque un dato positivo, ma secondo lei la fine della storia è stata uno scossone per Dasha. Così come lo sarà stato anche vedere Stefano e Benedetta in vacanza insieme. A fine intervista, Stefano ha spiegato il suo punto di vista sulla fine della storia con Dasha: “Dispiace un sacco anche a me, come dispiace a tutti. Era una bellissima storia che purtroppo è finita. Non abbiamo figli, non siamo sposati. Si lasciano tutti, scusate. Le sono stato vicino e se avesse bisogno le sto ancora vicino perché comunque io le voglio bene. Non ci amiamo più ma il bene è rimasto. Non sto facendo niente per tenerla vicina, però se dovesse aver bisogno io ci sono, perché non dovrei farlo? Fa parte della mia essenza”.