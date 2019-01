Stefano Sala e Dasha, è davvero finita? La foto che insospettisce tutti

Stefano Sala e Dasha, è davvero finita tra i due modelli? Ecco cosa sta succedendo

Tutti aspettano news su Stefano Sala e Dasha, ma i due modelli non hanno ancora fatto sapere come stanno le cose fra loro. Da quando è finito il Grande Fratello Vip 2018, Stefano è stato avvistato più volte con Benedetta Mazza che con la sua ex fidanzata Dasha, per questo in molti hanno pensato che fra i due fosse finita. A quanto pare non era ancora così, perché poi si sono rivisti e il finalista del Gf Vip ha continuato a dire di provare qualcosa per la modella ucraina. Cosa sta succedendo oggi? Stefano e Dasha stanno insieme oppure presto ci riveleranno tutt’altro? Potrebbero esserci news in arrivo, stando a ciò che abbiamo visto oggi su Instagram.

Dasha ha dimenticato Stefano Sala? La foto che insospettisce tutti

Proprio tra le storie di Instagram, infatti, Dasha oggi pomeriggio ha postato un video con effetto Boomerang in cui brinda insieme a un’altra persona. Chi potrebbe essere? Un nuovo ragazzo che sta conoscendo in questi giorni? Oppure un amico, un cugino o chissà una ragazza e non un ragazzo? Se la storia fosse di oggi, difficilmente si tratterebbe di Stefano visto che proprio oggi si è taggato in Svizzera ed era lì per lavoro. Da una mano inquadrata per pochi secondi è difficile farsi un’idea, per cui possiamo soltanto rimetterci al tempo per capire cosa sta succedendo tra Stefano Sala e Dasha oggi. Anche perché bisogna prendere in considerazione tutte le ipotesi: nel video, infatti, l’altra persona potrebbe essere proprio Stefano! Dopotutto, perché dovremmo escludere a priori che non si tratti di lui?

Stefano Sala, Dasha e Benedetta: le ultime news dopo il Gf Vip 2018

Stefano e Dasha si sono visti nei giorni scorsi – prima che lui andasse in vacanza con Benedetta -, per cui la storia su Instagram potrebbe essere vecchia e la modella potrebbe aver deciso di postarla oggi. “We wish you a Merry Christmas” si legge sul brindisi, oltre a una scritta non in italiano, e visto che si parla di Natale potrebbe risalire a qualche giorno fa. Nei giorni trascorsi insieme le cose sembravano non andare molto bene, lui ha fatto sapere che stavano cercando di capire cosa fare. Chissà se questo brindisi è un modo per far capire che fra loro è tornato il sereno o se, invece, Dasha sta cercando di dimenticare Stefano e brindava a un nuovo inizio.