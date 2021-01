Detto Fatto, arriva Roberta Morise: cosa farà, indiscrezioni

Roberta Morise potrebbe entrare nel cast di Detto Fatto. Secondo quanto riportato da Blogo la conduttrice trentina potrebbe far parte della trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Per lei sarebbe previsto uno spazio completamente dedicato alla musica, una rubrica tutta sua.

Se la notizia fosse vera, per Roberta Morise si tratterebbe di un ritorno in Rai, così come quello di Benedetta Parodi sulla quale si è vociferato qualche giorno fa, sempre in merito a quanto scritto da Blogo. L’ex modella trentina infatti aveva affiancato anche Giancarlo Magalli nella sua storica trasmissione I Fatti Vostri. La Morise ne aveva fatto parte per ben due stagioni e poi era stata sostituita a settembre da Samantha Togni. In quel caso, erano state tante le polemiche che si erano succedute in merito alla sua esclusione. Lo stesso Magalli aveva chiarito che non era stato il responsabile dell’addio della Morise e, al tempo di Demo Morselli.

Nelle medesime modalità anche l’allontanamento di Adriana Volpe da I Fatti Vostri aveva alimentato un’antipatia tra Giancarlo Magalli e la conduttrice che si è perpetuata nel lungo periodo. Ora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è altro che alla guida di Ogni Mattina, a cui sono state recentemente applicate delle modifiche. Tra queste è stata confermata la conduzione in solitaria della Volpe, senza la presenza di Alessio Viola.

In ogni caso, dopo l’addio a I Fatti Vostri, Roberta Morise non si è persa d’animo. E con un’eventuale partecipazione a Detto Fatto non farebbe che occuparsi amorevolmente di una delle sue passioni: la musica. Interesse che l’avrebbe probabilmente fatta avvicinare anche a due noti cantanti Ignazio Boschetto de Il Volo e Eros Ramazzotti. Su entrambi il gossip era impazzato. Sulla prima liaison non c’erano state conferme. Sulla seconda una netta smentita da parte del papà di Aurora.

Nonostante ciò, la Morise proprio recentemente ha alimentato la sua passione musicale. Come lo stesso Blogo ha riportato, ha pubblicato la cover del brano di Rino Gaetano A mano a mano in coppia con Pierdavide Carone, ex partecipante del talent show di Maria De Filippi Amici. Ma si era tante volte esibita anche nella piazza di Michele Guardì, nel programma mattutino di Rai2, avendo buoni riscontri.

Pare dunque una figura abbastanza preparata per poter gestire una rubrica musicale a Detto Fatto, che nell’ultimo anno, oltre che ad essere stato molto chiacchierato, è stato anche sospeso per un periodo.