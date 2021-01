Benedetta Parodi potrebbe tornare in Rai a marzo 2021: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Tv Blog Benedetta Parodi, classe 1972, potrebbe tornare a lavorare per il Servizio Pubblico con una seconda edizione di un suo programma oppure direttamente con un nuovo format. Il progetto verterebbe molto probabilmente su una materia assai cara alla conduttrice: la cucina. Infatti, tematica dell’ultimo progetto che la riguarda potrebbe essere proprio una trasmissione di food. Tutto sarebbe pronto per il suo rientro. Il format dovrebbe andare in onda dal mese di marzo 2021 su Rai 2.

Non sarebbe la prima volta che Benedetta Parodi approda nei canali Rai. Infatti, ricordiamo che nel corso del 2017-2018 la conduttrice aveva presentato l’odierna trasmissione di Mara Venier Domenica In al fianco della sorella Cristina Parodi. Tuttavia, l’esperienza non era andata benissimo tanto che Benedetta aveva poi deciso di abbandonare il programma lasciando tutto nelle mani di Cristina. Un flop che però era riuscita a lasciarsi alle spalle, ricordando come unica cosa negativa il fatto che la domenica non poteva stare con i suoi figli.

Infatti, poi Benedetta si è subito ripresa e ha iniziato la sua escalation lavorativa. Recentemente ha condotto su La7 un programma di cucina pomeridiano dal titolo Senti chi mangia. Il format prevede una gara culinaria con una serie di concorrenti e giudici pronti a mettersi in gioco. E c’è da dire che, come riporta Tv Blog, non è ancora chiaro se la nuova trasmissione in onda da marzo prossimo potrebbe essere proprio la seconda edizione di Senti chi mangia. Precedentemente invece la Parodi aveva già occupato il suo spazio nella rete sempre di La7 con il celebre “I menu di Benedetta”. Mentre era stata lanciata proprio dalla Mediaset precisamente su Italia 1 con Cotto e mangiato.

La conduttrice è impegnata, oltre che in tv anche in radio. Infatti, come scrive anche Tv Blog, su Radio Capital è presente con il suo programma radiofonico Le mattine di Radio Capital dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00. Nel frattempo Benedetta Parodi è anche un volto fisso e amato su Real Time dove guida la sua apprezzatissima trasmissione Bake off Italia, che propone una sfida di cucina all’ultimo dolce.

La conduttrice appassionata di food è presente anche in libreria con una lunga serie di libri di ricette in cui propone alcuni dei piatti per lei più saporiti.