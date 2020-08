Bake Off Italia 2020: nel cast anche la drag queen Peperita

Pronto il nuovo cast dell’ottava edizione del cooking reality ‘Bake Off Italia – Dolci in forno‘. Il programma condotto da Benedetta Parodi riparte in prime time il 4 settembre prossimo su Real Time. Le riprese dell’edizione 2020 del popolare format hanno preso già il via il 16 giugno scorso, subito dopo la fine della quarantena imposta dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Gli aspiranti pasticceri si ritroveranno a gareggiare nell’incantevole cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Tra le novità della nuova edizione c’è quella del quarto giurato, cioè Csaba dalla Zorza, che affiancherà Ernest Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A contendersi la vittoria saranno quest’anno sedici concorrenti. Tra loro ci sarà anche Peperita, il cui vero nome è Giacomo. Il 37enne milanese di giorno fa l’impiegato, mentre di notte veste i panni di drag queen. Ed è grazie ad una curiosa imitazione di Benedetta Parodi, che Giacomo ha vinto il titolo di Miss Drag Queen del 2017.

Il cast dell’edizione 2020 di Bake Off Italia

Tra gli altri partecipanti alla nuova edizione di Bake Off Italia 2020, ci sono anche la 45enne Monia (che ha lasciato il suo lavoro come bancaria, per confrontarsi con il cake design) e Philippe (che pensa di conquistare le ragazze facendo massaggi e preparando dolci). A loro si aggiungono Alessandra (soprannominata Bouganville perché ha sempre la testa tra le nuvole), Alessia (giovane maestra d’asilo con la passione per la pasticceria), Arturo (che si definisce un nerd al 100%). Tra i nuovi partecipanti c’è anche la food-writer Chiara, il barman Donato e la tenace Elena. Ad aggiungersi al gruppo anche l’attore e conduttore radiofonico Fedele, il mediatore culturale Gino e il tecnico informatico Giovanni.

Bake Off Italia occasione per cambiare vita

Se Matteo ha deciso di partecipare a Bake Off Italia per una rivincita personale e cambiare vita, per Sara invece la partecipazione al programma è l’occasione per dimostrare al padre quanto sia forte la passione per la pasticceria. Nel nuovo cast anche una cantante lirica, Valeria, che nonostante i grandi successi lavorativi, vuole dimostrare le sue abilità anche in cucina.