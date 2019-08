Benedetta Parodi parla di Domenica In e rivela cosa l’ha fatta soffire di più

Benedetta Parodi pronta per Bake Off Italia rivela cosa l’ha fatta soffrire nel periodo a Domenica In

Benedetta Parodi è prontissima per Bake Off Italia. La nuova stagione del cooking show più dolce e goloso della tv tornerà su Real Time (disponibile anche su DPlay) a partire da venerdì 30 agosto con la nuova location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore e una scenografia rinnovatissima in stile anni 50′. In occasione di questo grande ritorno tra forni e fornelli, l’ex giornalista di Studio Aperto ha ricordato alcuni momenti salienti della sua carriera in tv, come la rubrica Cotto e Mangiato, la trasmissione I Menu di Benedetta su La7 e la parentesi su Raiuno al timone di Domenica In in coppia con la sorella maggiore Cristina Parodi. Un’esperienza, quest’ultima, non andata molto bene. Infatti gli ascolti delle due sorelle sono stati sempre molto bassi e deludenti. Nonostante ciò, Benedetta l’ha presa con filosofia e a distanza di tempo dal quel “flop” al quotidiano Il Giornale dichiara di non essersi lasciata toccare da critiche e polemiche, anche se qualcosa di negativo per lei c’è stato.

“L’unica cosa negativa che ricordo”: le parole di Benedetta Parodi su Domenica In

“Può succedere che un programma vada bene e un altro male. Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutte le polemiche non mi hanno toccato”, dichiara Benedetta Parodi a proposito dell’esperienza nel 2017 alla conduzione di Domenica In. La presentatrice di Bake Off Italia, però, svela che qualcosa in realtà l’ha fatta un po’ soffrire e riguarda la sua famiglia a cui è legatissima: “L’unica cosa negativa che ricordo è che alla domenica non potevo stare con i miei figli”.

Benedetta Parodi ricorda Cotto e Mangiato e il primo piatto che cucinò

Insomma, Benedetta Parodi ha accettato con eleganza e disinvoltura le critiche per Domenica In. Un momento non proprio brillante in quella che invece può essere definita una carriera molto brillante. Sicuramente il grande successo è arrivato con Cotto e Mangiato. Così la sorella di Cristina Parodi, che recentemente ha detto che non sarà mai come la d’Urso e la Venier, ricorda il primo piatto che cucinò su Italia1: “Cucinai gli spaghetti tonno e limone, il piatto preferito di Fabio (Il marito Ndr). Con le telecamere nella cucina di casa mia. Alla fine della puntata seguii i consigli di Fabio, di inventare un claim, un gesto ripetitivo, e così leccandomi il dito dissi Cotto e mangiato…”.

“Da ragazzina mi chiamavano Calimero”: il racconto di Bendetta

Benedetta appare sempre sorridente e solare. Ma c’è qualcosa che l’ha fatta soffrire? “Da ragazzina a scuola i miei amici mi prendeva in giro perché avevo la voce sottile sottile, mi chiamavano Calimero… poi quando mi hanno vista condurre il telegiornale… beh, è stata per me una rivincita”, racconta. La Parodi è felice e serena soprattutto grazie ai suoi valori e agli affetti familiari. Per questo si reputa anche fortunata: “Sono una persona pacata, felice e sorridente. Sono fortunata, perché ho tutto quello che si può desiderare e una bella famiglia, come lo è stata quella da cui provengo”.