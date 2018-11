Cristina Parodi : “Non sarò mai come Mara Venier e Barbara d’Urso”

Cristina Parodi e il ritorno in tv la domenica con La prima volta

Cristina Parodi torna a sorridere in tv. Dopo un periodo decisamente turbolento e segnato da non poche polemiche, la giornalista e conduttrice ha ritrovato l’equilibrio all’interno di un nuovo spazio televisivo che sembra fatto apposta per lei. Dopo aver detto addio a Domenica In, la Parodi è tornata protagonista del piccolo schermo al timone di La prima volta. Il programma, in onda la domenica alle 17:35, la vede come perfetta padrona di casa e il pubblico finora sembra apprezzare. A dimostrarlo sono soprattutto i dati Auditel. Cristina Parodi è dunque soddisfatta di avere finalmente uno spazio tutto suo, confezionato sulle sue caratteristiche da conduttrice. La moglie di Giorgio Gori si definisce infatti assai diversa dalle altre due signore della domenica: Mara Venier e Barbara d’Urso. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, la conduttrice e giornalista si racconta e si mette a confronto con le colleghe.

Cristina Parodi e l’orgoglio di essere diversa dalle colleghe Mara Venier e Barbara d’Urso

Dopo una stagione carica di polemiche, Domenica In è tornata nelle mani di Mara Venier. Cristina Parodi rivela sulle pagine di Diva e Donna di aver fatto gli auguri alla Venier che sembra davvero perfetta al suo posto. La conduttrice si definisce però molto diversa dalle colleghe:”Sono così come appaio. Dicono che sono algida, ma io sono una giornalista, non una donna di spettacolo. Non sarò mai come Mara Venier o Barbara d’Urso. Ho un’altra estrazione“. La Parodi si dice anche particolarmente orgogliosa delle sue rughe e sarebbe felice di mostrarsi al pubblico senza filtri: “A Torino dove registro ci sono telecamere con una definizione pazzesca. Porca miseria, mi dico, sono invecchiata parecchio. Ma faccio buon viso a cattivo gioco. Non voglio avere addosso la luce circonfusa come la Madonna.”

Le critiche a Domenica In e alla sorella Benedetta

Nella stagione 2017/2018 di Domenica In, Cristina Parodi sembrava vedere finalmente realizzato il suo sogno di condurre accanto alla sorella Benedetta. Le cose però non sono andate come sperava e le feroci critiche che le sono state rivolte l’hanno ferita e messa a dura prova. Dalle sue parole non traspare però alcun rammarico: “Ho provato con mia sorella, era il mio sogno. Non è andata, pazienza. Mi ritengo, comunque, una donna fortunata. Resta la soddisfazione di aver portato a termine una trasmissione difficile con ascolti dignitosi“.